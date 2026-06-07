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Спорт

Триумф при полном аншлаге: «Каустик» в драматичной борьбе сохранил место в Суперлиге

Спорт 07.06.2026 19:27
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07.06.2026 19:27


Гандбольный триллер в Волгограде – именно так можно охарактеризовать ответный матч переходного турнира Суперлиги между «Каустиком» и «Ростов‑Доном». Счёт 36:35 (по пенальти 9:8) не просто фиксирует результат, а отражает всю напряжённость противостояния, где судьба путёвки в элитный дивизион решалась в серии послематчевых 7‑метровых.

Первый матч в Ростове‑на‑Дону дал «Каустику» отличную возможность создать для себя преимущество перед ответной встречей. Однако волгоградцы не сумели удержать созданное преимущество и довольствовались ничейным результатом – 33:33. Этот исход не оставлял права на ошибку: в родных стенах «химикам» нужно было либо побеждать, либо готовиться к тяжёлой развязке в серии пенальти.

Ответный матч начался для гостей из Ростова с уверенного доминирования. «Ростов‑Дон» оглушил хозяев активной игрой в нападении и практически с первых минут повёл в счёте. Волгоградцам приходилось постоянно догонять, и лишь яркая игра Даниила Кольцова, Владислава Алексаняна и Кирилла Акрамова позволяла периодически сравнивать счёт.

При этом на протяжении всего первого тайма ворота «Ростов‑Дона» надёжно защищал Егор Шимоенков. Его сейвы не позволяли «Каустику» переломить ход игры. Но по мере приближения к перерыву волгоградцы всё же смогли реализовать свой потенциал. Ключевым моментом стало использование двойного большинства: «Каустик» хладнокровно воспользовался численным преимуществом и ушёл на перерыв с преимуществом в три мяча. Этот рывок стал переломным – команда поверила в свои силы.

Начало второго тайма вновь осталось за красно‑чёрными – игроки «Ростов‑Дона» сократили отставание до минимума, но волгоградцы упёрлись и сохраняли минимальную разницу в течение большей части второй половины встречи. Однако силы оказались не безграничны: на 52‑й минуте ростовчане сравняли счёт – 25:25.

В заключительном рывке хозяева вновь попытались вырваться вперёд. Никита Светлов и Даниил Кольцов организовали атаки, которые принесли «Каустику» перевес в два мяча – 27:25. Казалось, победа уже в кармане, но в оставшиеся шесть минут вратари гостей намертво запечатали свои ворота. А игроки донского коллектива Никита Сибирёв и Максим Васильев не только удержали команду в игре, но и сумели вновь сравнять счёт – 27:27.

Драматизм концовки достиг апогея на последней минуте: Никита Светлов попал в штангу, а в ответной контратаке Максим Васильев сотряс перекладину. Оба клуба имели реальные шансы решить исход матча в свою пользу, но судьба решила иначе – дело дошло до «лотереи» – 7‑метровых бросков.

Основное время завершилось вничью, и победителя определила серия послематчевых пенальти. В первой серии из пяти попыток для каждой команды голкиперы Никита Михайлов («Каустик») и Вячеслав Ледяев («Ростов‑Дон») по разу выручили свои команды. Напряжение нарастало с каждым броском.

Решающим стал промах Семёна Арзамасова из «Ростов‑Дона»: он не сумел переиграть Михайлова. «Каустик» выиграл серию со счётом 9:8 и сохранил место в Суперлиге.

Лучшими игроками встречи были признаны вратари – Никита Михайлов («Каустик») и 42‑летний Вячеслав Ледяев («Ростов‑Дон»). Их сейвы и умение держать удар в самые напряжённые моменты стали краеугольным камнем этой игры.

«Каустик» (Волгоград) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 36:35 (15:12).

6 июня. Переходные матчи. Волгоград. ФОК "Молодёжный". Количество зрителей: 572.

Судьи: Даниил Бакарин, Илья Бакарин (оба – Москва).

«Каустик»: Михайлов – Косенков (5), Кольцов (4), Светлов (7), Глущенко (1), Акрамов (4), Алексанян (1) – Великанов,

Ибраков (3), Кудинов (2), Палащенко (4), Филёв (1), Токмаков (4), Косогов, Земляной, Васильев.

«Ростов-Дон»: Шимоенков – Воробьев, Васильев (4), Сибирев (7), Самарский, Трофимец (3), Арзамасов (5) – Ледяев, Самойленко, Биданок, Ковалев (8), Жук (3), Лысенко, Востриков, Пихтярев (2), Секерич (3).

Владение мячом (мин): 18 – 42.

7-метровые/голы: 14/11 – 14/11.

Удаления: 3 – 4.

Потери: 6 – 8.

Этот матч навсегда останется в памяти болельщиков как пример того, как характер, воля к победе и командный дух способны перевесить даже самое сложное положение. «Каустик» доказал, что умеет бороться до последней секунды – и эта победа стала не просто спортивным достижением, а настоящей победой над обстоятельствами.

В следующем сезоне «Каустик» будет проводить матчи на «Динамо-Арене». Молодёжная команда по-прежнему будет играть в ФОКе «Молодёжный».

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба ГК «Каустик» / Александр Овсиенко.

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