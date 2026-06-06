Главное

«Работайте, братья»: Путин в ответ на письмо напомнил Зеленскому о Старобельске и обратился к военным Отпуск без забот: АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» призывает заранее проверить долги за ЖКУ Двор без тревог: как фонд «Духовное возрождение» подарил праздник детям Под Волгоградом расширили экспериментальную карбоновую ферму Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета

Актуально

Сборная России готовится дать бой команде Буркина‑Фасо

Прошел шесть войн, освобождал Сталинград и вошел в Берлин: удивительная судьба генерала Батова

Суды без лишнего шума отобрали у семьи экс-депутата Чувальского недвижимость на сотни миллионов рублей

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минобороны ответило Путину: «Работаем»
В Минобороны РФ коротко ответили на фразу Президента РФ, которую он сказал на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума. «Работаем» - такое сообщение опубликовало...
Федеральные новости
 Песков в студии VK Видео: Президент будет говорить, куда нам идти в плане развития
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков побывал в Блогерской студии VK Видео на полях Петербургского международного экономического форума – 2026 (ПМЭФ). Как сообщает ИА «Высота 102», официальный представитель Кремля подвел итоги первого...
Спорт

София Пензева – новое усиление «Динамо‑Синары»

Спорт 06.06.2026 17:50
0
06.06.2026 17:50


Гандбольный клуб «Динамо‑Синара» объявил о подписании контракта с Софией Пензевой. Спортсменка продолжит карьеру в Волгограде, перейдя из клуба «Звезда».

София – 23‑летняя воспитанница краснодарской гандбольной школы, начинала карьеру в клубе «Кубань». Последние сезоны гандболистка провела в Звенигороде, где выступала за «Звезду» на позиции разыгрывающего игрока. Рост Софии – 164 сантиметра, бросковая рука – правая.

В прошедшем чемпионате она приняла участие в 34 матчах и забросила 94 мяча – показатель, подчёркивающий её результативность и стабильную игру на протяжении сезона. В юниорском возрасте София Пензева становилась чемпионкой первенства России в составе сборной Краснодарского края: в 2020 году команда девушек до 18 лет одержала победу на турнире, а сама спортсменка была признана одним из лучших игроков соревнования.

В руководстве команды уверены, что София станет важным звеном состава. Отмечаются её сильный характер и отличное видение поля – качества, которые способны заметно усилить игру «Динамо‑Синары». В клубе рассчитывают, что энергия и профессиональные навыки гандболистки помогут коллективу добиваться новых результатов.

Представители волгоградской команды также выразили надежду, что Софии понравится Волгоград, и она по‑настоящему полюбит местную игровую площадку. В «Динамо‑Синаре» хотят, чтобы домашние трибуны стали для спортсменки надёжной опорой, а каждый матч приносил радость и победы.

Александр Веселовский
Фото: пресс-служба ГК «Звезда»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
07.06.2026 09:29
Спорт 07.06.2026 09:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.06.2026 17:50
Спорт 06.06.2026 17:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.06.2026 09:59
Спорт 06.06.2026 09:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.06.2026 08:10
Спорт 06.06.2026 08:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.06.2026 06:44
Спорт 06.06.2026 06:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.06.2026 22:03
Спорт 05.06.2026 22:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.06.2026 22:02
Спорт 05.06.2026 22:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.06.2026 21:49
Спорт 05.06.2026 21:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.06.2026 20:54
Спорт 05.06.2026 20:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.06.2026 20:15
Спорт 05.06.2026 20:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.06.2026 19:43
Спорт 05.06.2026 19:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.06.2026 15:27
Спорт 05.06.2026 15:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.06.2026 22:20
Спорт 04.06.2026 22:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.06.2026 21:55
Спорт 04.06.2026 21:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.06.2026 19:04
Спорт 04.06.2026 19:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:29
«Авангард» переиграл потерявший игру «Ротор‑2»Смотреть фотографии
08:41
На юге Волгограда впервые запустили переехавшее из ЦПКиО колесо обозренияСмотреть фотографии
08:00
«Я – мужчина в самом расцвете лет!»: знаменитый ветеран Александр Медков отмечает столетиеСмотреть фотографии
07:29
Минобороны за ночь сбило 95 БПЛА над двенадцатью регионамиСмотреть фотографии
07:11
Авиарейс из Волгограда в Сочи вылетит с задержкой в 13 часовСмотреть фотографии
06:42
Под Волгоградом средства за поливную воду начнут собирать по новой платёжкеСмотреть фотографии
06:17
Рособрнадзор проверит жалобы родителей и учеников на ошибки в ЕГЭСмотреть фотографии
21:29
В Волгограде УК наказали на 125 тысяч за выкрошенный балконСмотреть фотографии
20:48
Последствия эпичной вспышки на Солнце показали в Волгоградском планетарииСмотреть фотографии
20:29
Вечерний авиарейс в Пулково из Волгограда отмененСмотреть фотографии
19:49
«Сын всегда мечтал о футбольной команде. Получается, исполнили его мечту»: мать одиннадцати детей – о секрете семейного счастьяСмотреть фотографии
18:40
«Только редиску попробовали»: в Камышине прошедший град побил первый урожайСмотреть фотографии
17:50
София Пензева – новое усиление «Динамо‑Синары»Смотреть фотографии
16:40
5 удивительных мест Волгоградской области, которые нужно посетить этим летомСмотреть фотографии
15:51
Врачи сохранили шанс стать мамой 18-летней волгоградкеСмотреть фотографии
15:18
Под Волгоградом в затоне нашли тело пропавшего мужчиныСмотреть фотографии
14:58
С кем встречался Андрей Бочаров в кулуарах ПМЭФ: фотоСмотреть фотографии
14:17
МЧС: грозы с градом обрушатся на Волгоградскую область 6 и 7 июняСмотреть фотографии
13:33
395 пар устроили свадебный бум в Волгоградской области 6 июняСмотреть фотографии
12:51
Росстат: волгоградцы сократили на 1,8% объем банковских сбереженийСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде Changan врезался в дерево: четверо в больницеСмотреть фотографии
11:25
В Камышине похоронят авиатора Владимира ТимощенкоСмотреть фотографии
10:49
Питерские рейсы задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:59
Сборная России спокойно переиграла Буркина‑Фасо – 3:0: вспоминаем, как это былоСмотреть фотографии
09:23
Вражеские дроны обогнули Волгоградскую область ночью 6 июняСмотреть фотографии
08:50
В Волгограде 6 июня перекрыли часть центра из-за велосипедистовСмотреть фотографии
08:45
Минобороны ответило Путину: «Работаем»Смотреть фотографии
08:10
Карпин поблагодарил болельщиков за зажигательную поддержку на Волгоград АренеСмотреть фотографии
07:44
В Волгоградской области назвали районы с повышенной смертностью от онкологииСмотреть фотографии
07:14
Жители аварийного общежития в Волжском получат 33 млн на новые квартирыСмотреть фотографии
 