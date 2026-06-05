Главное

«Работайте, братья»: Путин в ответ на письмо напомнил Зеленскому о Старобельске и обратился к военным Отпуск без забот: АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» призывает заранее проверить долги за ЖКУ Двор без тревог: как фонд «Духовное возрождение» подарил праздник детям Под Волгоградом расширили экспериментальную карбоновую ферму Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета

Актуально

Сборная России готовится дать бой команде Буркина‑Фасо

Прошел шесть войн, освобождал Сталинград и вошел в Берлин: удивительная судьба генерала Батова

Суды без лишнего шума отобрали у семьи экс-депутата Чувальского недвижимость на сотни миллионов рублей

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минобороны ответило Путину: «Работаем»
В Минобороны РФ коротко ответили на фразу Президента РФ, которую он сказал на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума. «Работаем» - такое сообщение опубликовало...
Федеральные новости
 Песков в студии VK Видео: Президент будет говорить, куда нам идти в плане развития
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков побывал в Блогерской студии VK Видео на полях Петербургского международного экономического форума – 2026 (ПМЭФ). Как сообщает ИА «Высота 102», официальный представитель Кремля подвел итоги первого...
Главное

«Работайте, братья»: Путин в ответ на письмо напомнил Зеленскому о Старобельске и обратился к военным

Главное 05.06.2026 19:08
0
05.06.2026 19:08


Президент России Владимир Путин вечером 5 июня, в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2026 прокомментировал письмо Зеленского о перемирии и последние заявления Киева. Очевидно, что серьезно глава российского государства «сочинение» предводителя киевского режима не воспринял. «С утра Песков опять эту бумажку подсунул», – сказал Путин в ответ на вопрос о том, ознакомился ли он с содержанием письма Зеленского.



В целом, говоря о послании Зеленского, Владимир Путин придерживался ироничного тона. 

– Автор письма упомянул о моем возрасте. Ну, что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые – постарше меня. Но главное не возраст. Главное – дееспособность и работоспособность.

Далее он призвал Зеленского не бояться и идти на выборы, действуя в рамках основного закона. 

– Если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпацией власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться. Надо идти на выборы. Всем бы посоветовал, –  напутствовал нелегитимного коллегу российский лидер. 

России нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка конфликта, заявил Владимир Путин:

– Не вижу смысла встречаться. Смысл есть только для украинской стороны – остановить наступление наших войск.

Кардинально сменился тон Владимира Путина, когда он заговорил о погибших в Старобельске детях. Президент сообщил, что накануне теракта – 21 мая ему поступило предложение о встрече с Зеленским.

– 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети. Подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта. Даже военной машины рядом не было. Теперь уже я позвонил утром, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил: Что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления как убийства детей. Он мне говорит: "У меня нет объяснений". Больше мы не общались.

Письмо Зеленского Владимир Путин назвал «письмом с элементами хамства». 

– Это что? Способ создания условий для личных встреч и переговоров? Или это создание обстановки, при которой на самом деле вообще невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. 

Далее российский президент обратился к военнослужащим: 

– Товарищи солдаты и матросы. Товарищи старшины и мичманы. Товарищи офицеры, адмиралы и генералы. Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья! 

– То есть Вы не встретитесь с автором письма? – уточнили у Владимира Путина. 

– Пока не вижу смысла, – ответил он. 

Россия без сомнений добьется освобождения Донбасса, добавил Путин.

Фото: пресс-служба Кремля

Видео: РИА Новости

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
05.06.2026 19:08
Главное 05.06.2026 19:08
Комментарии

0
Далее
Главное
04.06.2026 16:22 Реклама
Главное 04.06.2026 16:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Главное
03.06.2026 15:40 Реклама
Главное 03.06.2026 15:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Главное
02.06.2026 16:36 Реклама
Главное 02.06.2026 16:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Главное
31.05.2026 20:14
Главное 31.05.2026 20:14
Комментарии

0
Далее
Главное
29.05.2026 15:07
Главное 29.05.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Главное
26.05.2026 12:38
Главное 26.05.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Главное
22.05.2026 14:33
Главное 22.05.2026 14:33
Комментарии

0
Далее
Главное
20.05.2026 11:47
Главное 20.05.2026 11:47
Комментарии

0
Далее
Главное
18.05.2026 13:58
Главное 18.05.2026 13:58
Комментарии

0
Далее
Главное
12.05.2026 14:44
Главное 12.05.2026 14:44
Комментарии

0
Далее
Главное
09.05.2026 17:46
Главное 09.05.2026 17:46
Комментарии

0
Далее
Главное
09.05.2026 11:34
Главное 09.05.2026 11:34
Комментарии

0
Далее
Главное
09.05.2026 07:02
Главное 09.05.2026 07:02
Комментарии

0
Далее
Главное
07.05.2026 19:33
Главное 07.05.2026 19:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:59
Сборная России спокойно переиграла Буркина‑Фасо – 3:0: вспоминаем, как это былоСмотреть фотографии
09:23
Вражеские дроны обогнули Волгоградскую область ночью 6 июняСмотреть фотографии
08:50
В Волгограде 6 июня перекрыли часть центра из-за велосипедистовСмотреть фотографии
08:45
Минобороны ответило Путину: «Работаем»Смотреть фотографии
08:10
Карпин поблагодарил болельщиков за зажигательную поддержку на Волгоград АренеСмотреть фотографии
07:44
В Волгоградской области назвали районы с повышенной смертностью от онкологииСмотреть фотографии
07:14
Жители аварийного общежития в Волжском получат 33 млн на новые квартирыСмотреть фотографии
06:44
Как на «Волгоград Арене» болели за сборную России: самые яркие фото и эмоцииСмотреть фотографии
06:17
В Волгоградской области отменили 4-часовую угрозу атак БПЛАСмотреть фотографии
05:41
Ночью 6 июня Волгоградская область подверглась угрозе атак БПЛАСмотреть фотографии
22:03
Сборная России со счетом 3:0 обыграла Буркина-Фасо в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:02
Мошкара напала на футболистов сборных России и Буркина-ФасоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:49
41058 болельщиков пришли на матч сборной России в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:54
Сборная России в Волгограде заколотила два гола Буркина-Фасо в первом таймеСмотреть фотографии
20:15
«Россия, вперед!»: на Волгоград Арене стартовал товарищеский матч сборных РФ и Буркина-ФасоСмотреть фотографии
20:02
Группа «Корни» разогрела болельщиков сборной России в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:59
Услышать «Голос Героя»: ветеранов СВО учат основам ораторского искусстваСмотреть фотографии
19:43
Объявлен основной состав сборной России на матче с Буркина-ФасоСмотреть фотографии
19:34
Легенды футбола раздали автографы перед матчем России и Буркина-ФасоСмотреть фотографии
19:08
«Работайте, братья»: Путин в ответ на письмо напомнил Зеленскому о Старобельске и обратился к военнымСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
Тысячи зрителей стекаются к «Волгоград Арене» на матч Россия – Буркина-ФасоСмотреть фотографии
18:02
Банк России внес в «черный список» нелегальную скупку из Калача-на-ДонуСмотреть фотографии
17:48
Владимир Путин отметил Волгоградскую область за улучшение инвестклиматаСмотреть фотографии
17:27
Во благо родного края: в Волгограде отметили День эколога и 10-летний юбилей ЭкосоветаСмотреть фотографии
16:58
Под Волгоградом из-за ДТП пробка сковала трассу через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
Под Волгоградом рецидивисту дали 6 лет колонии за бросок с ножом на полицейскогоСмотреть фотографии
16:21
Волгоградская область на ПМЭФ сверила часы с бизнесом и федеральным центромСмотреть фотографии
16:21
РЖД и Билайн будут совместно внедрять сервисы технологии квантовых коммуникацийСмотреть фотографии
16:09
МЧС экстренно предупредило волгоградцев о надвигающемся штормеСмотреть фотографии
15:46
В фото никому не отказали: игроки сборной России прогулялись по центру ВолгоградаСмотреть фотографии
 