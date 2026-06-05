



Президент России Владимир Путин вечером 5 июня, в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2026 прокомментировал письмо Зеленского о перемирии и последние заявления Киева. Очевидно, что серьезно глава российского государства «сочинение» предводителя киевского режима не воспринял. «С утра Песков опять эту бумажку подсунул», – сказал Путин в ответ на вопрос о том, ознакомился ли он с содержанием письма Зеленского.





В целом, говоря о послании Зеленского, Владимир Путин придерживался ироничного тона.

– Автор письма упомянул о моем возрасте. Ну, что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые – постарше меня. Но главное не возраст. Главное – дееспособность и работоспособность.

Далее он призвал Зеленского не бояться и идти на выборы, действуя в рамках основного закона.

– Если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпацией власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться. Надо идти на выборы. Всем бы посоветовал, – напутствовал нелегитимного коллегу российский лидер.

России нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка конфликта, заявил Владимир Путин:

– Не вижу смысла встречаться. Смысл есть только для украинской стороны – остановить наступление наших войск.

Кардинально сменился тон Владимира Путина, когда он заговорил о погибших в Старобельске детях. Президент сообщил, что накануне теракта – 21 мая ему поступило предложение о встрече с Зеленским.

– 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети. Подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта. Даже военной машины рядом не было. Теперь уже я позвонил утром, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил: Что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления как убийства детей. Он мне говорит: "У меня нет объяснений". Больше мы не общались.

Письмо Зеленского Владимир Путин назвал «письмом с элементами хамства».

– Это что? Способ создания условий для личных встреч и переговоров? Или это создание обстановки, при которой на самом деле вообще невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения.

Далее российский президент обратился к военнослужащим:

– Товарищи солдаты и матросы. Товарищи старшины и мичманы. Товарищи офицеры, адмиралы и генералы. Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!

– То есть Вы не встретитесь с автором письма? – уточнили у Владимира Путина.

– Пока не вижу смысла, – ответил он.

Россия без сомнений добьется освобождения Донбасса, добавил Путин.

Фото: пресс-служба Кремля

Видео: РИА Новости