Волгоградский блогер Алексей Ульянов, обвиняемый в серии вымогательств и готовящийся к судебному процессу, находясь в СИЗО, обжаловал продление ареста до 29 ноября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Центрального районного суда Волгограда, 10 июня канцелярия зарегистрировала соответствующую апелляционную жалобу его адвоката.

Одновременно стало известно и о том, что перед началом судебного процесса Ульянов утроил количество своих адвокатов. Так, если еще 8 июня защищать блогера собирался один юрист, то уже к 11 июня, согласно картотеке, представлять интересы блогера собираются уже трое адвокатов: Александр Адамчук, Денис Алтухов, Марина Артеменко.

Здесь стоит отметить, что услуги юристов, специализирующихся на уголовных делах, стоят в Волгограде солидных денег. При этом, напомним, что сразу после задержания Алексея Ульянова его супруга уверяла СМИ в том, что семья живет на скромные средства, а все подозрения следствия беспочвенны. Сам же Ульянов на первых заседаниях по избранию меры пресечения признавал, что брал деньги за свои «информуслуги». В частности, такие услуги оказывались им, с его же слов, судимому полковнику Дайлиденко.

Дата первого заседания по уголовному делу в отношении Алексея Ульянова Центральным районным судом пока не назначена. Он обвиняется по ст.163 ч.1; ст.163 ч.3 п.б УК РФ – вымогательство и вымогательство, совершенное в составе группы лиц.

Дело расследовалось Следственным отделом по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.