



В Волгоградской области продолжается период сдачи экзаменов ОГЭ и ЕГЭ для школьников. Основной период экзаменов завершится уже 19 июня.

ОГЭ

Резервные дни сдачи экзаменов ОГЭ назначены с 29 июня по 6 июля. Дополнительный период для сдачи экзамена также назначен с 3 по 14 сентября.

Результаты ОГЭ по математике можно будет узнать уже после 12 июня. Оценки по физике, химии, биологии, географии, литературе, истории, информатике, обществознанию и иностранным языка будут известны 15, 26 или 29 июня. Результаты по русскому языку будут готовы к 19 июня. Баллы экзаменов, которые были сданы в резервные дни, можно будет узнать с 4 по 11 июля.

Свои баллы школьники смогут узнать через центры обработки информации или на портале «Госуслуги».

ЕГЭ

Установленные сроки проверки ЕГЭ для выпускников не сильно отличаются от результатов ОГЭ. Так, по литературе, истории и химии школьники узнают свои баллы к 13 июня. По обществознанию, русскому языку и физике будут известны 18 и 23 июня, а по математике - 20 июня.

Итоги по дисциплинам, которые сдавались 11 июня, станут известны 20 и 23 июня. По биологии и географии, экзамены по которым проходили 15 июня, результаты станут известны до 27 июня. По информатике и иностранным языкам можно будет узнать свою оценку после 30 июня.

Резервные дни сдачи пройдут для волгоградский школьников 22 по 25 июня, а пересдача - 8 и 9 июля. Итоги можно будет увидеть также на портале «Госуслуги» и специальных онлайн-сервисов.