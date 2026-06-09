Доказано 10 случаев: серийному педофилу вынесли приговор в Саратове





Суд Саратова доказал 10 случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, совершенных 51-летним Сергеем М. Об этом 9 июня со ссылкой на собственные источники сообщило ИА «СарИнформ».

По данным саратовского информагентства, серийный педофил приговорен к 14 годам в колонии строгого режима. После освобождения еще 1 год будет действовать для него режим ограничения свободы.

– Преступления были совершены в 2014 году в Марксе, в 2018 году в Энгельсе и в 2020 году в Саратове. Жертвами злоумышленника стали девочки в возрасте от 4 до 13 лет, – передает «СарИнформ».

Согласно материалам уголовного дела, не имевший определенного места жительства мужчина заводил беседы с малолетними на улице или в подъездах. В ходе разговора в какой-то момент он оголялся и начинал на глазах своих жертв самоудовлетворяться. При этом физического воздействия на детей им не совершалось. В отдельных случаях педофил гладил детей, а также просил их снять нижнее белье. Некоторые девочки убегали, некоторые из-за страха выполняли требования маньяка.

В результате совершенных преступлений малолетние испытывали моральные страдания, – доказало гособвинение в ходе процесса.

Фото: СарИнформ