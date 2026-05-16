В Волгограде 17 мая Нулевую продольную закроют для автомобилей





17 мая в центре Волгограда вновь изменят схему автомобильного движения. С 7:00 до 16:00 власти введут пешеходный режим на Нулевой продольной в границах ул. Калинина и ул. М. Крылова, а также на ул. Калинина, ул. Краснознаменской, ул. Комсомольской, ул. 7-й Гвардейской и ул. Землянского. Ограничения необходимы для проведения забега.

- По информации ВРОО «Волгоградский марафон», участникам предстоит преодолеть дистанции в 1 км, 5 км, 10 км, 21 км и 42 км, - уточнили в мэрии.

Помимо автолюбителей корректировки затронут и пассажиров общественного транспорта. На весь период действия временной схемы автомобильного движения кольцо автобусов № 35 и № 98 переносится с «Речпорта» на «Детский центр».

