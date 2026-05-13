



Власти Волгограда прокомментировали резонансное видео, заснятое в Советском районе на участке городской дороги между посёлками Майский и Горный. По данным чиновников, муниципальные службы работы по укладке асфальта в дождливое утро 12 мая не проводили. А заснятый рабочий всего лишь тестировал оборудование.

- По информации МБУ «Южное», на видео запечатлён момент, когда оператор настраивает оборудование для тестового пуска. Рабочие проверяют подачу компонентов — это обязательная настройка правильной работы оборудования. Работы по укладке асфальта на дороге к СНТ сегодня не проводились, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Напомним, о латании заполненных водой выбоин в редакцию накануне сообщили садоводы. Незаурядные восстановительные работы очевидцы засняли на видео. Кроме того, помимо нарушения технологии, волгоградцы сообщают о том, что специалисты изрядно экономят на латках, в результате даже на отремонтированных участках ровная поверхность проезжей части по-прежнему не восстановлена.