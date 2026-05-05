



В Волгограде на границе Советского и Ворошиловского районов близятся к завершению основные работы на проезжей части путепровода на ул. Базисной. По данным мэрии, здесь специалисты подрядной организации завершили восстановление железобетонного основания дороги, а также произвели гидроизоляцию.







- Подрядная организация уложила гидроизоляционный слой на новое бетонное основание ремонтируемого участка путепровода по улице Базисной. Капитальный ремонт объекта протяжённостью порядка 13 метров, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как ранее сообщала редакция, работы на объекте выполняет компания ООО «РИСНА». Муниципальным контрактом предусмотрено восстановление путепровода на ул. Рабоче-Крестьянской и мостового сооружения на ул. Базисной. Основное сооружение, обеспечивающее проезд по 1-й Продольной магистрали, ранее уже было отремонтировано специалистами. Обновление второго, отвечающего за транспортную доступность микрорайона Тулака – в самом разгаре.

Ранее на ул. Базисной уже был произведён демонтаж старого асфальта, обустроены межблочные и деформационные швы. Уложен новый бетонный слой. Одновременно с проезжей частью вторая жизнь вдыхается специалистами и в тротуар. Здесь также было демонтировано основание и уложены новые плиты. Вскоре здесь должна начаться гидроизоляция. По её завершению специалисты смогут приступить к укладке асфальта и установке ограждения.

Помимо проезда и тротуара в самом разгаре и восстановление балок в подмостовой части, а также декоративных элементов.

Напомним, как ранее сообщала редакция, на обновление путепроводов из бюджета было выделено 347 млн рублей. Работы должны были быть завершены до 1 сентября 2026 года, однако, судя по темпу, взятому специалистами, движение по ул. Базисной может быть восстановлено на несколько месяцев раньше.

Фото и видео: администрация Волгограда