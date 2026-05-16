



Росстат подвёл итоги недельного мониторинга цен на продовольственные товары в Волгоградской области. В период с 5 по 12 мая эксперты зафиксировали резкое снижение цен на сезонную овощную продукцию. В частности, обрушилась стоимость огурцов – сразу на 17,4% до 117,02 руб./кг, а также помидоров -15,4% до 204,65 руб./кг.

Также разглядели эксперты и снижение цен на куриные яйца -2,7% до 97,06 руб./десяток, соль поваренную -1,3% до 15,86 руб./кг. Сметану и фруктово-ягодные консервы для детского питания -1,2% до 348,38 руб./кг. Символически потеряли в цене сливочное масло, хлеб, творог и куриное мясо.

Однако на этом приятные новости у Росстата закончились. В числе подорожавших позиций: сосиски и сардельки (+4,7% / 555,91 руб. кг), вермишель + (1,6% / 100,24 руб. кг), рис шлифованный (+1,5% / 77,00 руб. кг), макаронные изделия (+0,6% / 92,67 руб. кг).

Рыба мороженая неразделанная стала дороже на +1,4% (309,15 руб./кг). Из социально значимых товаров заметен рост цен на чай чёрный байховый (+1,3%, до 1106,95 руб./кг) и сухие молочные смеси для детского питания (+1,1%).

Подорожали и овощи, массовая заготовка которых традиционно приходится на осенний период: капуста белокочанная и лук репчатый +3,3%, морковь +3,1%, свёкла +1,2% и картофель +1,0%.

