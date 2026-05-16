Под Волгоградом началась обработка лесничеств химикатами





В облкомприроды сообщили об обработке волгоградских лесов сильнодействующими химикатами. Накануне борьба с вредителями началась на территории Подтелковского и Старополтавского лесничеств. В общей сложности здесь работы охватят 450 га насаждений, где ранее выявлялись очаги распространения пильщика.

- Борьба с насекомыми ведется как с воздуха, так и наземным способом — с помощью системы ГАРД — генератора аэрозолей регулируемой дисперсности. В Калачевском лесничестве оздоровительные мероприятия уже проведены, а весь запланированный в лесах региона объем санитарных работ планируется завершить в начале июня, - уточнили в пресс-службе комитета.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в общей сложности в 2026 году власти рассчитывают протравить 3,6 тыс. га лесов. Порядка 1,5 тыс. га будут обработаны наземным способом и 2,1 тыс. га с помощью авиации. На период активного действия препарата пребывание в Арчединском, Быковском, Калачевском, Подтелковском, Иловлинском и Старополтавском лесничествах посторонних лиц ограничено. Кроме того, пчеловодам предписано временно сменить место нахождения ульев, обеспечив выдержку дистанции до обрабатываемых лесов – не менее 5 километров.

