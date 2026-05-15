Две бесплатные электрички назначили в Волгограде 16 мая

Болельщики «Ротора» смогут бесплатно и с комфортом добраться домой после матча, который состоится 16 мая на Волгоград Арене. Сине-голубые сыграют дома с «Чайкой». Начало матча – в 13-00 ч. А после матча, рассказали в СК «Ротор», для болельщиков организуют две электрички до станции Шпалопропитка и до Волжского.

Пригородный поезд №6339 сообщением Краснооктябрьская-Шпалопропитка отправится со ст. Краснооктябрьская в 15.19 ч, а с нижней платформы Мамаева кургана - в 16.32. Он не остановится на Дворце спорта, ВолгоГРЭС, заводе имени Кирова и Лесобазе.

Пригородный поезд №6437/6438 сообщением Волгоград-1- Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 15.32; а с верхней платформы Мамаева кургана – в 15.38. Электричка прибудет в Волжский в 16.16 и пропустит остановки Бакинская, Пост 6 Км, Вишневая, Верхнезареченская.