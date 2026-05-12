



В Советском районе Волгограда жители дачного массива стали свидетелями незаурядного ремонта проезжей части. Утром 12 мая муниципальные службы начали в дождь заполнять переполненные влагой выбоины асфальтом на участке городской дороги между посёлками Майский и Горный. Происходящее один из автолюбителей заснял на видео.







- Ремонт не для слабонервных. Деньги вновь закатываются в никуда. Покрытие напыляется прямиком в лужи. Естественно, ядра асфальта тут же остывают, не успевая между собой схватиться. Едва ли здесь можно говорить о соблюдении каких-либо требований и технологий. Вновь делается всё для галочки, - рассказал журналистам очевидец.

В настоящее время ремонт охватил участки непосредственно у посёлка Горный. По информации местных жителей, такого же качества работы ровно на этом же месте проводились осенью 2025 года, однако уложенные латки в осенние дожди не продержались и нескольких месяцев.

По мнению садоводов, на этот раз столь авральный ремонт может быть связан с вниманием к транспортной доступности СНТ «Ивушка», СНТ «Малинка», СНТ «Лесник» и СНТ «Лесник-2» со стороны правоохранительных органов. Несколько недель назад местные жители записали коллективное видеообращение с жалобой на бездействие волгоградских чиновников и позицию прокуратуры, которая уже два года добивается от чиновников приведения дороги в нормативное состояние, из-за чего этой весной муниципальный перевозчик сократил заезд в массив СНТ автобусных маршрутов №54э и №56э, а пенсионерам теперь приходится преодолевать порядка 2 километров до конечной пешком по разбитой дороге. В результате на жалобу откликнулись в СК России.

- Ещё до праздников меня вызывали в Следственный комитет, брали показания. На сегодняшний день уже возбуждено уголовное дело, - рассказал журналистам председатель одного из местных садовых товариществ.

Информацию о возбуждении уголовного дела по факту халатности подтвердили и в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. В настоящее время идёт расследование, устанавливаются свидетели, пострадавшие и, самое главное, обстоятельства, из-за которых дорога к крупному массиву СНТ многие годы оставалась без какого-либо внимания городской администрации.



Помимо участка в границах посёлков Майский и Горный, 12 мая ремонт в разгар непогоды также охватил и отдельные участки в границах СНТ. Однако здесь латки мало того что были уложены в лужи, так ещё и специалисты изрядно сэкономили на них. Асфальт фактически лишь слегка прикрывает дно выбоин. В результате поверхность дороги, её геометрия так и не были восстановлены, а скромный слой нового асфальта утонул на дне огромных выбоин.

Садоводы надеются, что заснятые ими видеоматериалы привлекут внимание администрации Волгограда, а также правоохранительных органов, прокуратуры и помогут добиться реального ремонта дороги, а не очередного вложения бюджетных средств в имитацию бурной деятельности на время расследования уголовного дела.

Отметим, правления СНТ «Ивушка», СНТ «Малинка», СНТ «Лесник» и СНТ «Лесник-2» с 2024 года добиваются ремонта подъездной дороги к садоводческому массиву на берегу Варваровского водохранилища, ежеквартально заваливая обращениями как городских чиновников, так и органы прокуратуры, однако власти не спешат выполнять предписания надзорного ведомства, а последнее отчего-то до сих пор не обратилось с исковым заявлением в суд о возложении на администрацию Волгограда соответствующей обязанности.

Фото и видео: дачники