Главное

Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфик

Актуально

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Дмитрий Песков: СВО может остановиться в любой момент
Специальная военная операция на Украине может завершиться в любой момент, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, для этого Киеву необходимо принять ответственное решение. ...
Федеральные новости
 Рост продаж препаратов от импотенции зафиксирован на юге России
В Ростовской области специалисты зафиксировали рост продаж препаратов для лечения эректильной дисфункции. Как сообщает Привет-Ростов ссылкой на данные исследовательского агентства, по итогам 2025 года в Ростовском регионе было продано...
Транспорт

Для дела? В Волгограде после внимания СК начали в дождь латать дорогу к СНТ

Транспорт 12.05.2026 16:49
0
12.05.2026 16:49


В Советском районе Волгограда жители дачного массива стали свидетелями незаурядного ремонта проезжей части. Утром 12 мая муниципальные службы начали в дождь заполнять переполненные влагой выбоины асфальтом на участке городской дороги между посёлками Майский и Горный. Происходящее один из автолюбителей заснял на видео.



- Ремонт не для слабонервных. Деньги вновь закатываются в никуда. Покрытие напыляется прямиком в лужи. Естественно, ядра асфальта тут же остывают, не успевая между собой схватиться. Едва ли здесь можно говорить о соблюдении каких-либо требований и технологий. Вновь делается всё для галочки, - рассказал журналистам очевидец.

В настоящее время  ремонт охватил участки непосредственно у посёлка Горный. По информации местных жителей, такого же качества работы ровно на этом же месте проводились осенью 2025 года, однако уложенные латки в осенние дожди не продержались и нескольких месяцев.

По мнению садоводов, на этот раз столь авральный ремонт может быть связан с вниманием к транспортной доступности СНТ «Ивушка», СНТ «Малинка», СНТ «Лесник» и СНТ «Лесник-2» со стороны правоохранительных органов. Несколько недель назад местные жители записали коллективное видеообращение с жалобой на бездействие волгоградских чиновников и позицию прокуратуры, которая уже два года добивается от чиновников приведения дороги в нормативное состояние, из-за чего этой весной муниципальный перевозчик сократил заезд в массив СНТ автобусных маршрутов №54э и №56э, а пенсионерам теперь приходится преодолевать порядка 2 километров до конечной пешком по разбитой дороге. В результате на жалобу откликнулись в СК России.

- Ещё до праздников меня вызывали в Следственный комитет, брали показания. На сегодняшний день уже возбуждено уголовное дело, - рассказал журналистам председатель одного из местных садовых товариществ.

Информацию о возбуждении уголовного дела по факту халатности подтвердили и в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. В настоящее время идёт расследование, устанавливаются свидетели, пострадавшие и, самое главное, обстоятельства, из-за которых дорога к крупному массиву СНТ многие годы оставалась без какого-либо внимания городской администрации.

Помимо участка в границах посёлков Майский и Горный, 12 мая ремонт в разгар непогоды также охватил и отдельные участки в границах СНТ. Однако здесь латки мало того что были уложены в лужи, так ещё и специалисты изрядно сэкономили на них. Асфальт фактически лишь слегка прикрывает дно выбоин. В результате поверхность дороги, её геометрия так и не были восстановлены, а скромный слой нового асфальта утонул на дне огромных выбоин.

Садоводы надеются, что заснятые ими видеоматериалы привлекут внимание администрации Волгограда, а также правоохранительных органов, прокуратуры и помогут добиться реального ремонта дороги, а не очередного вложения бюджетных средств в имитацию бурной деятельности на время расследования уголовного дела.

Отметим, правления СНТ «Ивушка», СНТ «Малинка», СНТ «Лесник» и СНТ «Лесник-2» с 2024 года добиваются ремонта подъездной дороги к садоводческому массиву на берегу Варваровского водохранилища, ежеквартально заваливая обращениями как городских чиновников, так и органы прокуратуры, однако власти не спешат выполнять предписания надзорного ведомства, а последнее отчего-то до сих пор не обратилось с исковым заявлением в суд о возложении на администрацию Волгограда соответствующей обязанности.

Фото и видео: дачники

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
12.05.2026 16:49
Транспорт 12.05.2026 16:49
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.05.2026 19:11
Транспорт 11.05.2026 19:11
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.05.2026 09:46
Транспорт 11.05.2026 09:46
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.05.2026 08:41
Транспорт 11.05.2026 08:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.05.2026 13:33
Транспорт 08.05.2026 13:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.05.2026 10:15
Транспорт 08.05.2026 10:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.05.2026 18:36
Транспорт 05.05.2026 18:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.05.2026 13:37
Транспорт 05.05.2026 13:37
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.05.2026 13:54
Транспорт 01.05.2026 13:54
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.05.2026 12:44
Транспорт 01.05.2026 12:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.04.2026 16:27
Транспорт 29.04.2026 16:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.04.2026 12:07
Транспорт 29.04.2026 12:07
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.04.2026 10:17
Транспорт 28.04.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.04.2026 14:36
Транспорт 23.04.2026 14:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.04.2026 15:35
Транспорт 19.04.2026 15:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:32
Копия монумента «Перекуем мечи на орала» со склада может переехать в центр ВолгоградаСмотреть фотографии
17:35
«Винегрет» из гроз и пожаров прогнозируют в Волгоградской области на неделеСмотреть фотографии
17:09
Волгоградский суд признал болезнь участника СВО военной травмойСмотреть фотографии
16:49
Для дела? В Волгограде после внимания СК начали в дождь латать дорогу к СНТСмотреть фотографииCмотреть видео
16:03
Память погибшего в Чечне оперативника ФСБ Олега Уракова почтили волжанеСмотреть фотографии
15:24
Больницы 15-17 мая будут работать штатно на западе и севере ВолгоградаСмотреть фотографии
14:44
Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана ГеляСмотреть фотографии
14:22
Изменился порядок сдачи экзаменов в автошколахСмотреть фотографии
13:58
Дмитрий Песков: СВО может остановиться в любой моментСмотреть фотографии
13:39
В Быково Волгоградской области избран новый глава района – Андрей РассохинСмотреть фотографии
13:21
В Волгоградской области розничная торговля за квартал достигла 190 млрд рублейСмотреть фотографии
12:51
Рост продаж препаратов от импотенции зафиксирован на юге РоссииСмотреть фотографии
12:37
Волгоградцам рассказали, что изменилось в налоговом законодательстве для ИПСмотреть фотографии
12:33
Выкладывать зонты пока рано: от Волгоградской области не спешит отступать захвативший ее циклонСмотреть фотографии
12:06
Грузовик «Ман» раздавил пешехода на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:00
Губернатор Андрей Бочаров рассказал о рекорде Дня Победы в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде маскировку детского замка времен СССР под домик Барби назвали ремонтомСмотреть фотографии
11:19
Под Волгоградом бушующий поток отрезал хутор Медведев от федеральной трассыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
Пожары угрожают пяти районам Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:00
Главный пристав региона Дмитрий Ткаченко отмечает День рождения в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
Короткая рабочая неделя началась в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:25
Главе района Ивану Гелю 12 мая огласят приговор по уголовному делуСмотреть фотографии
10:15
Волгоградский депутат Воробьёв попал под новые санкции ЕвросоюзаСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области полетели первые комары и мошкаСмотреть фотографии
09:45
Фермер под Волгоградом раскошелился на 6 млн из-за рекордных долгов за светСмотреть фотографии
09:44
«Динамо‑Синара‑2» берёт верх в матче с ижевскими гандболисткамиСмотреть фотографии
09:17
Минобороны: над Волгоградской и Ростовской областями утром уничтожены четыре БПЛАСмотреть фотографии
09:07
В Волгоградской области отменена двухчасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
08:33
«Спартак‑Волгоград» вышел в финал Евразийской ватерпольной лигиСмотреть фотографии
08:09
Низкие зарплаты утянули Волгоградскую область на дно рейтинга доступности электроэнергииСмотреть фотографии
 