Октябрьский районный суд Волгоградской области вынес приговор 47-летней местной жительнице, которая от ярости из-за отказа дать ей наличные избила родную бабушку. Внучка разбила окно, разорвала на пожилой женщине платок и халат, а потом нанесла ей серию ударов ладонью по вискам, плечам и туловищу.

Как сообщили в районном суде, родственница в итоге «выбила» из бабушки 5000 рублей и скрылась.

За насилие ее приговорили к принудительным работам на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из зарплаты 10% в пользу государства.

Установлено, что преступление было совершено 1 января 2026 года. Пьяная внучка приехала на такси домой, но расплатиться ей было нечем. Денег она попросила у родной бабушки, но та отказала. Это привело женщину в ярость.

Подсудимая полностью признала вину.





