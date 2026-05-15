Угрозу ударов ВСУ по Волгограду и области объявили третий раз сутки

В Волгоградской области вечером 15 мая третий раз сутки объявили об угрозе беспилотной опасности. Как сообщает ИА «Высота 102», сообщения от экстренных служб стали поступать волгоградцам в 18.12 мск.

Жителям Волгоградского региона рекомендуется сохранять меры безопасности и не подходить к окнам и не выходить на открытые территории.

Отметим, что по данным мониторинговых каналов, опасность удара дронами ВСУ по территориям отмечается в Московской, Ростовской, Тверской областях. В Брянской области, сообщают каналы, сохраняется ракетная опасность вечером 15 мая.

Воздушное пространство остается открытым – волгоградский аэропорт работает на текущий момент в штатном режиме.

Напомним, что об опасности налета беспилотников волгоградцев предупреждали поздним вечером 14 мая – отбой угрозы был объявлен утром 15 мая. После этого, днем, особый режим действовал два часа.