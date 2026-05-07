



Оказавшись на фронте 18-летним мальчишкой, Александр Медков вряд ли загадывал, что когда-то будет готовиться ко встрече своего 100-летия. Но слова военного врача убедили его раз и навсегда: жизнь – это вечное движение. За месяц до своего векового юбилея он активно занимается спортом, не пропускает репетиций в хоре ДК Гагарина и не отказывает никому во встрече и в разговоре.

О войне, встрече долгожданного Дня Победы, жизни после ее окончания и главных секретах долголетия он рассказал и корреспондентам ИА «Высота 102».





«Вот такой я шкодливый парень»

Из квартиры Александра Медкова выходит группа волонтеров. «Теперь ваша очередь», - улыбаются они при встрече. Ветеран встречает нас в парадном кителе и, гремя медалями, проходит в комнату: «Я – солдат. Им был и остаюсь. Сказали быть готовым, так и сижу с самого утра».

Занося с балкона созданные собственными руками коллажи, он показывает фото, с которых на нас не по годам взрослым взглядом смотрит молодой и статный юноша с аккуратно закинутым набок чубом.





– Девчата меня любили. А я всегда любил их, – шутит Александр Васильевич. – А это я в сборной советской республики. 1949 год! Совсем еще пацан. Смотрите, вот уже значительно позже стою на голове на борту. Как-то открываю этот снимок, рассматриваю его и думаю: «Вот ты дурень! Чего тебе там надо было?». Ну, вот такой я шкодливый парень.

«Люди плакали навзрыд»

В армию Александр Медков, тогда еще совсем мальчишка, попал в 43-м. Начав службу в спецпоезде связи, в конце февраля 1944 года при освобождении Кривого Рога он был серьезно ранен. Молодой красноармеец провалился в промоину возле моста и долго лежал в ледяной воде, дожидаясь товарищей. Уже в майкопском госпитале, где молодой Саша Медков и встретил победу, строгий военный врач не просто посоветовал – приказал ему: «Занимайся спортом! Иначе помрешь!».

– Я воевал на Третьем и Четвертом Украинских фронтах, а сам День Победы встречал в госпитале. Помню, как люди бежали к площади, чтобы услышать сообщение из рупора в горисполкоме, – вспоминает Александр Медков. – Все плакали навзрыд… А мы выскакивали из палат, обнимались и тоже не могли сдержать слез. Сейчас перед каждым 9 Мая я переживаю, но это, конечно, не портит общего настроения.





Уже после окончания Великой Отечественной войны закаленный юноша обучился в снайперской школе и в Бакинском военном пехотном училище, отправившись служить в Китай.

– Все эти эпизоды стоят в памяти как живые. Помню дядю Митю Мухина, пожилого педагога, который учил меня в снайперской школе и относился тепло, по-отечески. Даже обращался ко мне так: «Не торопись, сынок». Он мне многое подсказал. Было трудно, да. В некоторых ситуациях я не знал, что делать. Но жизнь всему научила. Сейчас я уже точно знаю, как надо (смеется – Прим.) Было ли страшно? Конечно! Если говорить не про военные, а про спортивные события в жизни, то вспоминаю, как я участвовал в соревнованиях по борьбе и перед схваткой переживал. Как лучше подойти? С чего начать? Как сделать – так или эдак? А потом все улетучивалось. Недоверие уплывало, а вера в себя, напротив, укреплялась.

«Я – счастливый человек. А почему нет?»

После увольнения с военной службы Александр Медков долгие годы работал энергетиком на крупных электростанциях, в том числе Запорожской АЭС. И никогда не забывал наставление врача: «Остановишься – потеряешь себя». Какие бы условия и обстоятельства ни подбрасывала ему жизнь, спорт оставался его важной опорой.

– Я всегда думал, что нужно жить долго. И в этом вопросе очень многое решает наше отношение. Если говорить: «Я больной и хромой», то так и будет. Даже если не больной сейчас, то заболеешь. А вот позитивные мысли укрепляют энергию и ставят программу на будущее. Если бы не спорт, я бы столько лет не протянул.





Занимая высокие должности, Александр Медков никогда не надевал строгих масок. Показывая фотографию в маскарадных костюмах, он и сейчас озорно смеется со словами: «Нужно же людям настроение поднимать».

– Я лезгинку танцую так, что кавказцы даже злятся: «Это наш танец!» А я его себе в карман и не кладу. Я и русский народный могу так станцевать, что мама не горюй, – улыбается ветеран. – Через месяц мне будет 100 лет. Вот созову гостей – человек 40-50. Там-то будут и песни, и танцы. Ну, сами понимаете, какой день рождения без них?





Фото и видео Алексея Костякова