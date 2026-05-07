Главное

Парад, салют и Свет Победы: как в Волгограде отметят 9 Мая – программа Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

Актуально

«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Добровольцы СВО получат особые льготы при расчете пенсий
Период службы в добровольческих отрядах во время специальной военной операции будет учитываться при расчете военной пенсии. Как передает ТАСС, поправки к положениям о расчете выслуги лет приняло правительство России. ...
Федеральные новости
 Ростовские комары грозят лихорадкой Западного Нила
В Ростовской области с потеплением активизировались комары, которые могут переносить опасные инфекции. Как передает Привет-Ростов, об этом сообщил Роспотребнадзор региона.  Комары могут передавать человеку лихорадку Западного Нила, дирофиляриоз и...
Общество

«Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

Общество 07.05.2026 19:33
0
07.05.2026 19:33


Оказавшись на фронте 18-летним мальчишкой, Александр Медков вряд ли загадывал, что когда-то будет готовиться ко встрече своего 100-летия. Но слова военного врача убедили его раз и навсегда: жизнь – это вечное движение. За месяц до своего векового юбилея он активно занимается спортом, не пропускает репетиций в хоре ДК Гагарина и не отказывает никому во встрече и в разговоре. 

О войне, встрече долгожданного Дня Победы, жизни после ее окончания и главных секретах долголетия он рассказал и корреспондентам ИА «Высота 102».



«Вот такой я шкодливый парень»

Из квартиры Александра Медкова выходит группа волонтеров. «Теперь ваша очередь», - улыбаются они при встрече. Ветеран встречает нас в парадном кителе и, гремя медалями, проходит в комнату: «Я – солдат. Им был и остаюсь. Сказали быть готовым, так и сижу с самого утра».

Занося с балкона созданные собственными руками коллажи, он показывает фото, с которых на нас не по годам взрослым взглядом смотрит молодой и статный юноша с аккуратно закинутым набок чубом.


– Девчата меня любили. А я всегда любил их, – шутит Александр Васильевич. – А это я в сборной советской республики. 1949 год! Совсем еще пацан. Смотрите, вот уже значительно позже стою на голове на борту. Как-то открываю этот снимок, рассматриваю его и думаю: «Вот ты дурень! Чего тебе там надо было?». Ну, вот такой я шкодливый парень.

«Люди плакали навзрыд»

В армию Александр Медков, тогда еще совсем мальчишка, попал в 43-м. Начав службу в спецпоезде связи, в конце февраля 1944 года при освобождении Кривого Рога он был серьезно ранен. Молодой красноармеец провалился в промоину возле моста и долго лежал в ледяной воде, дожидаясь товарищей. Уже в майкопском госпитале, где молодой Саша Медков и встретил победу, строгий военный врач не просто посоветовал – приказал ему: «Занимайся спортом! Иначе помрешь!».

– Я воевал на Третьем и Четвертом Украинских фронтах, а сам День Победы встречал в госпитале. Помню, как люди бежали к площади, чтобы услышать сообщение из рупора в горисполкоме, – вспоминает Александр Медков. – Все плакали навзрыд… А мы выскакивали из палат, обнимались и тоже не могли сдержать слез. Сейчас перед каждым 9 Мая я переживаю, но это, конечно, не портит общего настроения. 


Уже после окончания Великой Отечественной войны закаленный юноша обучился в снайперской школе и в Бакинском военном пехотном училище, отправившись служить в Китай.

– Все эти эпизоды стоят в памяти как живые. Помню дядю Митю Мухина, пожилого педагога, который учил меня в снайперской школе и относился тепло, по-отечески. Даже обращался ко мне так: «Не торопись, сынок». Он мне многое подсказал. Было трудно, да. В некоторых ситуациях я не знал, что делать. Но жизнь всему научила. Сейчас я уже точно знаю, как надо (смеется – Прим.) Было ли страшно? Конечно! Если говорить не про военные, а про спортивные события в жизни, то вспоминаю, как я участвовал в соревнованиях по борьбе и перед схваткой переживал. Как лучше подойти? С чего начать? Как сделать – так или эдак? А потом все улетучивалось. Недоверие уплывало, а вера в себя, напротив, укреплялась.

«Я – счастливый человек. А почему нет?»

После увольнения с военной службы Александр Медков долгие годы работал энергетиком на крупных электростанциях, в том числе Запорожской АЭС. И никогда не забывал наставление врача: «Остановишься – потеряешь себя». Какие бы условия и обстоятельства ни подбрасывала ему жизнь, спорт оставался его важной опорой.

– Я всегда думал, что нужно жить долго. И в этом вопросе очень многое решает наше отношение. Если говорить: «Я больной и хромой», то так и будет. Даже если не больной сейчас, то заболеешь. А вот позитивные мысли укрепляют энергию и ставят программу на будущее. Если бы не спорт, я бы столько лет не протянул.


Занимая высокие должности, Александр Медков никогда не надевал строгих масок. Показывая фотографию в маскарадных костюмах, он и сейчас озорно смеется со словами: «Нужно же людям настроение поднимать».

Я лезгинку танцую так, что кавказцы даже злятся: «Это наш танец!» А я его себе в карман и не кладу. Я и русский народный могу так станцевать, что мама не горюй, – улыбается ветеран. – Через месяц мне будет 100 лет. Вот созову гостей – человек 40-50. Там-то будут и песни, и танцы. Ну, сами понимаете, какой день рождения без них?


Фото и видео Алексея Костякова 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.05.2026 21:11
Общество 07.05.2026 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2026 19:39
Общество 07.05.2026 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2026 19:33
Общество 07.05.2026 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2026 19:02
Общество 07.05.2026 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2026 18:54
Общество 07.05.2026 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2026 17:49
Общество 07.05.2026 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2026 17:38
Общество 07.05.2026 17:38
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2026 17:10
Общество 07.05.2026 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2026 16:58
Общество 07.05.2026 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2026 16:30
Общество 07.05.2026 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2026 15:53
Общество 07.05.2026 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2026 15:52
Общество 07.05.2026 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2026 15:48
Общество 07.05.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2026 15:44
Общество 07.05.2026 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2026 15:18
Общество 07.05.2026 15:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:11
«Макс» поможет волгоградцам найти бесплатный выход в интернетСмотреть фотографии
20:36
«Спартак‑Волгоград» уступил «Буревестнику» в четвертьфинале женской Евразийской ватерпольной лигиСмотреть фотографии
19:39
Преступный вояж закончился для 21-летней волгоградки драмой с лужей крови на полуСмотреть фотографии
19:33
«Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетияСмотреть фотографииCмотреть видео
19:02
Волгограду на два дня вернули историческое название «город-герой Сталинград»Смотреть фотографии
18:54
Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфикСмотреть фотографии
17:49
Волгоградцы идут пешком из-за остановки движения СТСмотреть фотографии
17:38
Владислав Кузнецов назначен новым прокурором ВолгоградаСмотреть фотографии
17:24
Суд огласит приговор главе района Ивану Гелю после майскихСмотреть фотографии
17:10
«Воинский эшелон» прибудет в Волгоградскую область 10 маяСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде провокаторы тиражируют фейковое постановление губернатораСмотреть фотографии
16:30
Студенты политеха в Волгограде массово станцевали вальс ПобедыСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде поставили на ноги 101-летнего ветерана с тяжёлым переломом бедраСмотреть фотографии
15:53
Соцфонд отчитался о выплатах волгоградским ветеранам ВОВ к 9 маяСмотреть фотографии
15:52
Волгоградская область отправила на передовую антидроновые ружья и радарыСмотреть фотографии
15:48
Дзен покажет 7 мая «Свет Великой Победы» в прямом эфиреСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде проведут капремонт на очистных в Тракторозаводском районеСмотреть фотографии
15:18
Частицу Вечного огня с Мамаева кургана передали в ставропольское селоСмотреть фотографии
15:14
Долгожданная встреча: Александра Пахмутова опубликовала лиричное видео из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
«Что-то невероятное»: майский град под вспышки молний выпал в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
Танк-победитель, ЗИСы и бреющий пролёт: смотрим, как в Волгограде проходила финальная репетиция парада ПобедыСмотреть фотографии
14:19
Волгоградка упала с высоты и со второй попытки сбежала из больницыСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде и области объявлено штормовое предупреждение из-за града и ливнейСмотреть фотографии
13:44
Александра Пахмутова станет зрителем парада Победы в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:04
Массовое ДТП собрало пробку на ул. Рабоче-Крестьянской в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:46
Мэрия прокомментировала инцидент с обрушением потолка в лицееСмотреть фотографии
12:29
Скоростной трамвай в Волгограде 7 и 8 мая будет работать допоздна: расписаниеСмотреть фотографии
12:20
Потолок обрушился в коридоре лицея №6 в Волгограде во время уроковСмотреть фотографии
12:15
«Спрыгнул в воду с перил»: в СК рассказали о гибели утонувшего в Волжском школьникаСмотреть фотографии
11:40
Под Волгоградом иномарка сбила двух подростков на одном самокатеСмотреть фотографии
 