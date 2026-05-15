Главное

Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

Актуально

Квартиры в доме «Шурика» и лакшери-высотках в Москве: стал известен список арестованной недвижимости «бизнесдепутата» Короткова

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

Федеральные новости

Федеральные новости
 Бастрыкин обратил внимание на дело об истязаниях ростовчанкой детей
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ростовским следователям подготовить ему доклад о ходе расследования уголовного дела фактам халатности и истязания. Как сообщает Привет-Ростов, в основе дела – истязание матерью...
Федеральные новости
 Волгоградцам объяснили, почему в магазинах не осталось российского картофеля
Запасы российского картофеля составляют более 1,3 млн тонн. При этом, как сообщает «Парламенсткая газета», торговые сети не спешат закупать отечественную сельхозпродукцию, отдавая предпочтения картофелю из Египта, КНР и Азербайджана....
Политика

Соловьева убедила ЮРПА в необходимости доработки федерального закона об охоте

Политика 15.05.2026 19:49
0
15.05.2026 19:49


Сегодня, 15 мая, в Севастополе руководитель Экосовета при Волгоградской областной  думе и председатель профильного думского комитета Ирина Соловьева озвучила участникам 44-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА) предложения волгоградцев по внесению изменений в федеральный закон об охоте.  

Напомним, что суть предложения волгоградцев заключается в обязании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения, согласовывать с региональными исполнительными органами планы расположения учетных маршрутов и площадок, схем исследуемых территорий. В настоящее время, хотя региональные органы власти и наделены полномочиями по осуществлению госмониторинга охотресурсов и имеют право участвовать в учетных мероприятиях, они все же не имеют возможности корректировать подготовительный этап. Между тем именно от правильного определения маршрутов и площадок напрямую зависит достоверность итоговых данных о численности животных, на основании которых затем формируют лимиты и квоты на их добычу.

В своем выступлении Ирина Соловьева сделала акцент на том, что точность учета охотничьих ресурсов – это вопрос не просто статистики, а фундаментальный принцип рационального природопользования и сохранения биологического разнообразия.


– Согласно федеральному закону животный мир является государственной собственностью, и субъекты Российской Федерации несут ответственность за его состояние. Однако сегодня возникает ситуация, при которой региональные власти, отвечая за мониторинг, не имеют возможности влиять на подготовительный этап учета охотничьих ресурсов. Предложенная нами и поддержанная Южно-Российской Парламентской Ассоциацией инициатива по согласованию схем маршрутов и учетных площадок с исполнительным органом обеспечит объективность данных о численности видов охотничьих животных, исключит возможные злоупотребления и создаст более прозрачную основу для установления объемов изъятия охотничьих ресурсов. Это важный шаг к усилению государственного контроля за использованием природных ресурсов в интересах всего общества, – отметила волгоградский парламентарий.

Она также подчеркнула значимость общественного контроля за объектами животного мира для сохранения природного потенциала региона.  

– Охрана окружающей среды входит в число приоритетов губернатора Андрея Бочарова. Регион активно участвует в реализации задач президента России Владимира Путина по обеспечению экологического благополучия, что позволяет эффективно решать системные вопросы по реализации стратегических в масштабах всей страны экологических проектах, – сделала акцент Ирина Соловьева.

Участники конференции одобрили предложение волгоградцев – соответствующее обращение ЮРПА будет направлено в Государственную думу и Правительство Российской Федерации. В случае, если предложенные волгоградцами изменения найдут отражение в федеральном законе,  регионы более эффективно управлять охотничьим хозяйством и сохранять экологический баланс на своих территориях. 

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
15.05.2026 19:49
Политика 15.05.2026 19:49
Комментарии

0
Далее
Политика
12.05.2026 13:39
Политика 12.05.2026 13:39
Комментарии

0
Далее
Политика
05.05.2026 19:31
Политика 05.05.2026 19:31
Комментарии

0
Далее
Политика
17.04.2026 15:43
Политика 17.04.2026 15:43
Комментарии

0
Далее
Политика
09.04.2026 15:30
Политика 09.04.2026 15:30
Комментарии

0
Далее
Политика
08.04.2026 10:24
Политика 08.04.2026 10:24
Комментарии

0
Далее
Политика
07.04.2026 12:01
Политика 07.04.2026 12:01
Комментарии

0
Далее
Политика
05.04.2026 11:50
Политика 05.04.2026 11:50
Комментарии

0
Далее
Политика
31.03.2026 21:15
Политика 31.03.2026 21:15
Комментарии

0
Далее
Политика
26.03.2026 15:10
Политика 26.03.2026 15:10
Комментарии

0
Далее
Политика
20.03.2026 13:18
Политика 20.03.2026 13:18
Комментарии

0
Далее
Политика
18.03.2026 17:50
Политика 18.03.2026 17:50
Комментарии

0
Далее
Политика
18.03.2026 13:38
Политика 18.03.2026 13:38
Комментарии

0
Далее
Политика
18.03.2026 12:54
Политика 18.03.2026 12:54
Комментарии

0
Далее
Политика
12.03.2026 21:40
Политика 12.03.2026 21:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:48
Сочи взлетает, Азия падает: отдых на курортах Черного моря подорожал для волгоградцевСмотреть фотографии
20:30
Цены на бензин и дизель продолжают расти на рынке Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:07
Заплатят не только штрафы? Юрист – о том, чем заканчивается битва за парковку в забитых дворах ВолгоградаСмотреть фотографии
20:06
Волгоградские дзюдоисты завоевали путёвки на финал Динамовской лигиСмотреть фотографии
19:49
Соловьева убедила ЮРПА в необходимости доработки федерального закона об охотеСмотреть фотографии
19:18
Воздух в Волгоградской области раскалится до +35 в тениСмотреть фотографии
19:02
Угрозу ударов ВСУ по Волгограду и области объявили третий раз суткиСмотреть фотографии
18:36
Регоператора фонда «Сколково» планируют создать в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде прошел «Экозабег народов России»Смотреть фотографии
17:56
Волгоградка кулаками выбивала из бабушки деньги: суд огласил приговорСмотреть фотографии
17:14
Бочаров презентовал программы развития муниципалитетовСмотреть фотографии
17:06
В Волжском конфликт из-за цветов на клумбе закончился дракойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
В Волгограде стартовал дорожный ремонт на 7-й ГвардейскойСмотреть фотографии
16:18
На ВолгаКалии стартовал конкурс профессионального мастерства – 2026Смотреть фотографии
16:16
Президент наградил посмертно троих бойцов СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:42
МЧС предупредило волгоградцев о надвигающейся стихии 15 маяСмотреть фотографии
15:34
Суд Волгограда отправил в СИЗО продолжателя дел Кадина авторитета ТрещёваСмотреть фотографии
15:24
UWW сняла все ограничения с российских борцовСмотреть фотографии
15:12
Схрон с 4 кг наркотиков нашли в лесу под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:40
Беспилотная опасность отменена в Волгоградской области спустя два часаСмотреть фотографии
14:00
Мобильный интернет и связь усилили на живописной трассе Волгоград–ЭлистаСмотреть фотографии
13:51
Волгоградцам показали, как меняют задвижки-гиганты на очистныхСмотреть фотографии
13:37
Новым главой Новоаннинского района стал Владимир МаксимовСмотреть фотографии
13:24
Почти 200 волгоградцев пришли к врачам с насекомыми-«присосками»Смотреть фотографии
13:06
Музей Виктора Лосева открылся в волгоградской Каланче: смотрим, что внутриСмотреть фотографии
12:35
Повторная угроза атак ВСУ возникла днем 15 мая в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:33
Силовики задержали в Волгограде 22-летнего пособника мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:13
РПН усилил лабораторный контроль в период отключения воды в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:53
Пожары из-за майского потепления грозят району Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде расследуют гибель монтажника при падении с 12 этажаСмотреть фотографии
 