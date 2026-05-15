



Сегодня, 15 мая, в Севастополе руководитель Экосовета при Волгоградской областной думе и председатель профильного думского комитета Ирина Соловьева озвучила участникам 44-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА) предложения волгоградцев по внесению изменений в федеральный закон об охоте.

Напомним, что суть предложения волгоградцев заключается в обязании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения, согласовывать с региональными исполнительными органами планы расположения учетных маршрутов и площадок, схем исследуемых территорий. В настоящее время, хотя региональные органы власти и наделены полномочиями по осуществлению госмониторинга охотресурсов и имеют право участвовать в учетных мероприятиях, они все же не имеют возможности корректировать подготовительный этап. Между тем именно от правильного определения маршрутов и площадок напрямую зависит достоверность итоговых данных о численности животных, на основании которых затем формируют лимиты и квоты на их добычу.

В своем выступлении Ирина Соловьева сделала акцент на том, что точность учета охотничьих ресурсов – это вопрос не просто статистики, а фундаментальный принцип рационального природопользования и сохранения биологического разнообразия.





– Согласно федеральному закону животный мир является государственной собственностью, и субъекты Российской Федерации несут ответственность за его состояние. Однако сегодня возникает ситуация, при которой региональные власти, отвечая за мониторинг, не имеют возможности влиять на подготовительный этап учета охотничьих ресурсов. Предложенная нами и поддержанная Южно-Российской Парламентской Ассоциацией инициатива по согласованию схем маршрутов и учетных площадок с исполнительным органом обеспечит объективность данных о численности видов охотничьих животных, исключит возможные злоупотребления и создаст более прозрачную основу для установления объемов изъятия охотничьих ресурсов. Это важный шаг к усилению государственного контроля за использованием природных ресурсов в интересах всего общества, – отметила волгоградский парламентарий.

Она также подчеркнула значимость общественного контроля за объектами животного мира для сохранения природного потенциала региона.

– Охрана окружающей среды входит в число приоритетов губернатора Андрея Бочарова. Регион активно участвует в реализации задач президента России Владимира Путина по обеспечению экологического благополучия, что позволяет эффективно решать системные вопросы по реализации стратегических в масштабах всей страны экологических проектах, – сделала акцент Ирина Соловьева.

Участники конференции одобрили предложение волгоградцев – соответствующее обращение ЮРПА будет направлено в Государственную думу и Правительство Российской Федерации. В случае, если предложенные волгоградцами изменения найдут отражение в федеральном законе, регионы более эффективно управлять охотничьим хозяйством и сохранять экологический баланс на своих территориях.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы