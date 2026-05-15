Воздух в Волгоградской области раскалится до +35 в тени





В Волгоградской области воздух прогреется до +35 градусов. Такую температуру волгоградские синоптики обещают к началу следующей трудовой недели. Чуть менее жаркими будут предстоящие выходные.

Так, согласно прогнозам Волгоградского ЦГМС, с 18.00 16 мая и до 18.00 18 мая в Волгограде ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Днем 17 мая осадков не будет в областном центре, а воздух прогреется до +29...31 градусов.

Днем в первый день рабочей недели, 18 мая, в Волгограде прогнозируют от +30...32 градуса.

Значительно жарче будет в южных районах Волгоградской области. Днем 17 мая столбики уличных термометров по югу региона дотянутся до отметки +30 градусов, а 18 мая днем – до +35 градусов. Вероятность ливней и гроз сохранится во всех районах. При грозах скорость порывов ветра может достигать 20 метров в секунду.

Отметим, что жаркая погода установилась и в Поволожье. Так, в Саратовской области, сообщает ИА «СарИнформ», 18 мая синоптики прогнозируют до +32 градусов в тени.