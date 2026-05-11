Долгожданные дорожные работы развернулись в станицы Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области. В облкомдортрансе сообщили, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом населенном пункте делают улицу Энгельса, которая является одной из центральных дорог в станице.

- Дорога протяженностью около двух километров имеет важное значение в жизни населенного пункта: рядом расположена школа, по ней осуществляется движение к другим социальным объектам, - рассказали в профильном комитете.

Подрядная организация, выигравшая тендер, в течение месяца обновит асфальтовое покрытие, устранит деформации, нанесет новую разметку и установит дорожные знаки.





На данным этапе работ уже заменена дорожная одежда и выполнено устройство выравнивающего слоя.

Напомним, в соответствии с задачами, поставленными губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, в период с 2014 по 2025 годы включительно на территории региона с использованием ресурсов нацпроектов, федеральных и региональных программ построены, реконструированы и отремонтированы порядка 5,1 тысячи км дорог. В 2026 году работы охватят еще 255 км автодорог.

