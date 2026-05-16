



В Волгоградской области региональный комитет экономики разработал законопроект, устанавливающий нулевую налоговую ставку для бизнесменов. Фискальные каникулы введут задним числом с 1 января 2026 года для предпринимателей, находящихся на упрощённой системе налогообложения. Мера поддержки будет действовать в течение 12 месяцев.

- Проектом закона предлагается установить до 31 декабря 2026 г. нулевую ставку по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системе налогообложения, для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и осуществляющих виды экономической деятельности в производственной, социальной и научной сфере бытовых услуг, - сообщили в облэкономразвития.

Подобные меры поддержки вводились в регионе и в предыдущие года, однако, по данным экспертов, новый законопроект расширяет доступность данного механизма.

- По сравнению с 2025 годом в закон включены новые ОКВЭД, направленные на развитие туристической деятельности, информационных технологий и креативных индустрий, входящие в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень, - добавили в профильном комитете.

Отметим, согласно последним доступным данным, в 2024 году налоговыми каникулами воспользовались 116 волгоградских ИП. Они смогли дополнительно сэкономить на фискальных выплатах и направить на развитие только что открытого бизнеса 36 млн рублей.

