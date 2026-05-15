В Волгограде прошел «Экозабег народов России»





Масштабный праздник организовала компания «ЛУКОЙЛ» в честь своего 35-летия и Года единства народов России.

Сегодня, 15 мая, Волгоград стал центром масштабной эколого-патриотической акции. В год, объявленный Президентом РФ Годом единства народов России, спорт, дружба народов и любовь к природе слились в единое целое.

Организаторами широкомасштабной акции стали компания «ЛУКОЙЛ» и ее дочернее предприятие РИТЭК. Проект поддержали музей-заповедник «Сталинградская битва» и Волгоградская областная общественная организация развития культуры «Дом дружбы».

Новая аллея на Главной высоте России

Ключевым экологическим событием стала высадка 35 крымских сосен на Мамаевом кургане. Экоакция стартовала с торжественной церемонии возложения цветов, после чего возле часовни Святой Владимирской иконы Божией Матери прошла высадка сосен. Новые деревья стали продолжением уже существующей аллеи, заложенной компанией в год 80-летия Великой Победы.





– Сегодняшнее многоформатное мероприятие стало пятым по счету в городе-герое. Здесь, на Мамаевом кургане, мы отдаем дань памяти подвигу многонационального советского народа, который принес мир на нашу землю. Отрадно, что мероприятие собрало большое количество активных и неравнодушных людей – сотрудников компании, ветеранов, волонтеров, волгоградских студентов и школьников, – прокомментировал генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов.





Всего в этот день в рамках совместной инициативы ЛУКОЙЛа и фонда «Сохрани лес» под названием «Создаем новый лес – 35 тысяч деревьев» появилось более 1000 новых саженцев.

Забег, объединивший 35 народов

Спортивная часть машстабного мероприятия развернулась сегодня в Парке Победы у подножия Мамаева кургана. Перед забегом ставшую уже традиционной «зарядку со звездой» провели титулованные спортсмены: трехкратный чемпион России по боксу, вице-чемпион Европы Сергей Лопатинский и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Максим Бабанин.





Разминка прошла под музыку и команды на нескольких языках – так организаторы подчеркнули символизм Года единства народов России.

Спортивный праздник посетил Заслуженный мастер спорта России, чемпион мира в тяжелом весе среди профессионалов Николай Валуев. Каждый желающий смог сделать фото на память с мировой звездой бокса.





– Поздравляю ЛУКОЙЛ с 35-летием. Сама идея и сама направленность компании на экологию очень правильная. А экозабег, который сегодня проходит под эгидой объединения многонационального народа России, является очень важным мероприятием для жителей города и страны. Я вижу, что на мероприятие пришли родители со своими детьми, что также символично в Международный день семьи, который отмечается сегодня, – отметил Валуев.

В забеге приняли участие представители 35 национальностей: русский, даргинец, аварец, табасаранец, лакец, чеченец, таджик, курд, армянин, агулец, казах, татарин, калмык, иранец, лезгин, азербайджанец, кумык, узбек, ингуш, ногаец, цыган, кабардинец, белорус, турок, араб, башкир, черкес, карачаевец, удмурт, бурят, осетин, адыгеец, рутулец, езид, талыш. Спортсмены преодолели дистанцию в 2000 метров.





– Проведение экозабегов в Волгограде уже давно стало доброй традицией. А в год 35 -летия ЛУКОЙЛа решено было расширить географию. Так, далее эстафета перейдет к Трейлу на Кольской ВЭС в Мурманске, затем состоятся Международный Когалымский полумарафон и Красно-белый забег на «ЛУКОЙЛ Арене» в Москве. Главной задачей экозабега в этом году стало объединение культур и продвижение здорового образа жизни, – подчеркнул президент Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ» Владимир Золотухин.





Каждый из участников забега получил памятную медаль. Призерам соревнования вручили ценные призы.

– Я в восторге от этого праздника спорта. В этом парке у меня проходят тренировки, поэтому локация для меня знакомая. Рада была сегодня пробежать вместе со всеми и почувствовать единение народов нашей многонациональной страны, – поделилась впечатлениями победительница забега, студентка ВГАФК Юлиана Бакеренко.

Серебро занял Евгений Пустовалов, руководитель группы по обеспечению и производству ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», заслуженная бронза у ведущего инженера ООО «РИТЭК» Ильи Васина.





Ярким сопровождением акции стал концерт национальных коллективов и интерактивные площадки с конкурсами и викторинами. Настоящий фурор произвели угощения: узбекский плов, корейские салаты, татарский чак-чак и другие блюда. Желающие могли сняться у стильной фотозоны с профессиональными фотографами.





– Марафон стал настоящим культурным событием, объединяющим представителей разных народов. Очень ценно, что в рамках праздника ЛУКОЙЛ передал «Дому дружбы» 20 национальных мужских и женских костюмов. В ближайшее время мы планируем открытие Музея национальных культур - Волгоград уже давно нуждался в такой площадке. Костюмы станут достойными тематическими экспонатами музея, – сообщил по итогу мероприятия Председатель Волгоградской областной общественной организации развития культуры «Дом дружбы» Казбек Фарниев.

Фото: Андрей Поручаев/V102.RU

