В Волгограде стартовал дорожный ремонт на 7-й Гвардейской





В Волгограде приступили к ремонту одной из главных центральных улиц города – 7-й Гвардейской. Как сообщили ИА «Высота 102» в МБУ «Северное», с наступлением благоприятных погодных условий здесь уже начались работы по фрезерованию – дорожники снимают старый, отслуживший слой асфальта, и готовят полотно к укладке нового покрытия.





На дороге установят около 5 километров бордюрного камня, дорожные знаки, проложат тротуары, а также усовершенствуют работу светофоров. После укладки нового асфальта дорожники нанесут разметку.





Капремонт проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется обновить дорогу на участке от нулевой продольной до железнодорожного моста на улице Хиросимы. Протяженность реконструируемой магистрали составляет около 1,8 километра. Работы начались с участка, примыкающего к Нулевой продольной. Они будут вестись в дневное время. Но по мере продвижения к проспекту Ленина дорожники могут перейти и на ночной график, чтобы не осложнять движение на пересечении с одной из главных магистралей города. Окончание реконструкции 7-ой Гвардейской запланировано на конец августа.





Участок для масштабной реконструкции выбран неслучайно. 7-ая Гвардейская – это одна из оживленных центральных улиц с высоким трафиком. Кроме того, она пересекает проспект Ленина с активным движением легкового и общественного транспорта. Приведение этой магистрали в порядок повысит безопасность движения на данном участке и создаст комфорт для автолюбителей.







