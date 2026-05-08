Дорожники в Волгограда приступили к формированию корыта дорожного основания на реконструируемом участке улицы Ангарская в Дзержинском районе. К концу лета этого года подрядчику нужно успеть реконструировать более 1,5 км дороги, расширив его с двух до четырех полос. Работы ведутся от проезда Бузулукского до шоссе Авиаторов.

Как сообщили в мэрии, подрядчик завершил устройство укреплённого грунтоцементного основания, которое является основой для формирования многослойной дорожной одежды. Она включает в себя технологические слои из разных материалов. Параллельно ведутся работы по расширению проезжей части. Задействованы экскаваторы, краны, автогрейдеры, катки, фронтальные погрузчики и самосвалы.

Напомним, что подрядчиком работ является компания ООО «ДОРСНАБ» из Краснодарского края. Стоимость контракта составила более 984 млн рублей. Реконструируется двухполосный участок по ул. Ангарской от здания №178 до примыкания к шоссе Авиаторов.

Контрактом предусмотрено не только расширение проезжей части с двух до четырех полос, но и обустройство ливневой канализации, тротуаров и освещения.

Фото Андрея Поручаева / V102.RU





