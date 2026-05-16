



В ночь с 15 на 16 мая киевский режим вновь предпринял попытку террористического налёта на гражданскую инфраструктуру регионов России. Дежурными подразделениями были перехвачены 138 украинских БПЛА.

Основной удар был сконцентрирован на Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской области, Краснодарском крае, Республике Крым и Московском регионе. Кроме того, дроны сбивались и над акваториями Азовского и Черного морей.

Отметим, несмотря на 12-часовую беспилотную опасность и фиксацию дронов в приграничных районах, Волгоградскую область атака не затронула. Аэропорт Волгограда функционирует в штатном режиме.

