В Волгограде объявлен электронный аукцион на ремонт автомобильных дорог, большая часть которых входят в крупные проекты благоустройства территорий.

Согласно опубликованным сведениям, начальная сумма контракта, который должен быть выполнен до 1 апреля 2027 года включительно, составляет 472 миллиона 779 тысяч рублей. В списке указаны 9 объектов в четырех районах - Центральном, Советском, Краснооктябрьском и Красноармейском.

Масштабные работы в самое ближайшее время развернутся на площади Павших борцов и дорогах, прилегающих к ней. Проектом предусмотрен ремонт по ул. Володарского в границах от ул. Коммунистической до ул. Мира, ул. Гоголя, ремонт тротуара по ул. Мира, ул. Володарского с изменением организации дорожного движения по улице Мира в границах Аллеи Героев.





Ранее, напомним, сообщалось, что площадь Павших борцов в Волгограде сделают полностью пешеходной. Здесь будут обустроены новая сеть освещения, тротуары, которые выложат плиткой. Для проезда военной техники замостят часть дороги, а памятник Александру Невскому демонтируют и перенесут в другое место. Отдельный контракт на благоустройство площади Павших борцов уже разыгран, победитель согласился выполнить работы за 291 млн рублей.

Что касается ремонта автомобильных дорог, то запланированы они и на набережной 62-й Армии в Центральном районе. На этом объекте, а также на площади Павших борцов срок выполнения дорожных работ ограничен 20 августа 2026 года.

Также в списке объектов, где до 20 августа отремонтируют дороги, указана территория храма Иоанна Кронштадтского. Здесь также ведутся масштабные работы по благоустройству. На эти цели из бюджета выделено 32 миллиона рублей. В настоящее время идет поиск подрядчика.





Подрядчику предстоит также отремонтировать транспортно-пересадочный узел вблизи железнодорожной станции «Заканальная» в Красноармейском районе. Срок - до 1 апреля 2027 года. О планах по созданию здесь современного пересадочного узла губернатор Андрей Бочаров сообщал еще летом прошлого года.

Кроме того, исполнитель до 20 августа 2026 года должен будет обновить асфальтобетонное покрытие дорог по улицам Автомобилистов и Инструментальной в Советском районе, ул. Титова от улицы Оборонной до ЖК «Матросова» и ул. Типографской от переулка Вязниковский до ЖК «Матросова» в Краснооктябрьском районе.

- Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс работ в соответствии с муниципальным контрактом, включая фрезерование и укладку асфальтобетонного покрытия, замену бортового камня, ремонт колодцев и дождеприемников, обустройство тротуаров, установку дорожных знаков и нанесение разметки, - пояснили в мэрии.

Фото: архив V102.RU / администрация Волгоградской области

