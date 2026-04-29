Кто не пощадил Кадина? Что известно о самом громком заказном убийстве в Волгограде

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
В Волгограде с 1 мая дачные автобусы перейдут на летний режим работы: расписание

Транспорт 29.04.2026 12:07
С 1 мая в Волгограде муниципальные дачные автобусные маршруты перейдут на летний режим работы. В связи с увеличением светового дня и ростом пассажиропотока муниципалитет принял решение добавить в расписание дополнительные рейсы в будние дни и вечерние часы.

- В Волгограде дачные автобусы переходят на активный летний режим работы, увеличивая количество рейсов. Восемь из одиннадцати дачных автобусных маршрутов, которые обслуживает МУП «Метроэлектротранс», с первого майского дня будут работать все дни, кроме понедельника, - сообщил перевозчик.

Также в компании уточнили, что маршруты №53 «Железнодорожный вокзал – Орошенец» и №57 «33-я школа - с/о Шельф» будут работать по средам и выходным дням, а автобусный маршрут №54 «Железнодорожный вокзал - с/о Слава» — только по выходным.

В целом расписание дачных автобусов в Волгограде с 1 мая 2026 года будет выглядеть следующим образом.:

Автобус № 7э «Царицынская опера — дачи Металлург» курсирует ежедневно, кроме понедельника. От остановки «Царицынская опера» отправление в 6:45, 7:55, 9:05, 10:45, 11:50, 12:55, 16:10, 17:20, 18:30. Обратно от конечной «Дачи Металлург» — в 7:25, 8:35, 9:45, 11:20, 12:25, 15:40, 16:50, 18:00, 19:10.

Автобус № 32э «Судоверфь — СНТ Нефтяник — СНТ Татьянка» работает ежедневно, кроме понедельника. От конечной остановки «Судоверфь» рейсы отходят в: 6:00, 6:48, 7:36, 8:24, 9:12, 10:00, 11:30, 12:30, 13:15, 14:15, 15:30, 16:18, 17:06, 17:54. От «Нефтяника» (в направлении «Татьянка»): 6:35, 7:23, 8:11, 8:59, 9:47, 10:35, 12:05, 13:05, 13:50, 14:50, 16:05, 16:53, 17:41, 18:29. От остановки «Татьянка»: 6:48, 7:36, 8:24, 9:12, 10:00, 10:48, 12:18, 13:18, 14:03, 15:03, 16:18, 17:06, 17:54, 18:42. От остановки «Нефтяник» (в направлении «Судоверфь»): 6:58, 7:46, 8:34, 9:22, 10:10, 10:58, 12:28, 13:28, 14:13, 15:13, 16:28, 17:16, 18:04, 18:52.

Автобус № 45э «п. Руднева — дачи Кировец» за исключением понедельника отправляется от остановки «Руднева» в 7:00, 8:04, 9:08, 10:12, 11:16, 15:19, 16:23, 17:27, 18:31. В обратном направлении от конечной «Кировец» — в 7:32, 8:36, 9:40, 10:44, 11:48, 15:51, 16:55, 17:59, 19:03.

Автобус № 50э «Обувная фабрика — Автотранспортник» в будние дни, кроме понедельника, отправляется от конечной «Обувная фабрика» в 7:00, 8:15, 9:30, 10:45, 14:30, 15:45, 17:00, 18:15. В обратную сторону от остановки «Автотранспортник» — в 8:15, 9:30, 10:45, 12:00, 15:45, 17:00, 18:15, 19:30.

В выходные автобусы отправляются от конечной «Обувная фабрика» в 7:00, 7:38, 8:16, 8:53, 9:30, 10:08, 10:46, 11:23, 13:25, 14:03, 14:41, 15:18, 15:55, 16:33, 17:11, 17:48. От остановки «Автотранспортник» — в 8:15, 8:53, 9:31, 10:08, 10:45, 11:23, 12:01, 12:38, 14:40, 15:18, 15:56, 16:33, 17:10, 17:48, 18:26, 19:03.

Автобус № 53 «Ж/Д Вокзал — Орошенец» курсирует по средам, субботам и воскресеньям. От остановки «ЖДВ» отправление в 6:30, 8:50, 15:00, 17:30. От остановки «Орошенец» — в 7:40, 10:00, 16:10, 18:40.

Автобус № 54э «Ж/Д Вокзал — с/о Слава» по выходным дням выполняет четыре рейса: отправление от остановки «ЖДВ» в 7:00 и 16:30, обратно от «с/о Слава» в 8:30 и 18:00. Рейсы от «ЖДВ» в 7:00 и от «с/о Слава» в 18:00 следуют с заездом в СНТ «Солнечная поляна».

Автобус № 56э «Ермана — Лесник» по вторникам, четвергам и пятницам отправляется от остановки «Ермана» в 7:00, 9:40, 15:00, 17:40. От конечной «Лесник» — в 8:20, 11:00, 16:20, 19:00.

По средам от остановки «Ермана» — в 7:00, 9:50, 15:00, 17:50. От конечной «Лесник» — в 8:30, 11:10, 16:20, 19:10.

В выходные дни транспорт работает по расширенному графику: от остановки «Ермана» в 6:00, 7:00, 8:40, 9:40, 15:00, 16:00, 17:40, 18:40. В обратном направлении от конечной «Лесник» — в 7:20, 8:20, 10:00, 11:00, 16:20, 17:20, 19:00, 20:00.

Рейсы от остановки «Ермана» в 7:00 и от «с/о Лесник» в 16:20 осуществляются с заездом в СНТ «Солнечная поляна».

Автобус № 57э «33-я школа — с/о Шельф» курсирует по средам, субботам и воскресеньям. От остановки «33-я школа» отправление в 6:45, 9:25, 15:15, 17:55. Обратно от конечной «с/о Шельф» — в 8:05, 10:45, 16:35, 19:15.

Автобус № 58э «з-д Петрова — с/о Здоровье» в будни отправляется от конечной «завод им. Петрова» в 7:00, 9:00, 14:00, 16:00, 18:00. Обратно от остановки «Здоровье» — в 8:00, 10:00, 15:00, 17:00, 19:00.

По выходным дням от конечной «завод им. Петрова» — в 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00. Обратно от конечной «Здоровье» — в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Автобус № 60э «Тулака — с/о Спутник» работает ежедневно, кроме понедельника. По будням отправление от остановки «Тулака» в 7:00, 9:30, 14:00, 16:30. От конечной «с/о Спутник» — в 8:15, 10:45, 10:45, 15:15, 15:15, 17:45.

В выходные дни автобусы отправляются от остановки «Тулака» в 7:00, 8:15, 9:30, 10:45, 14:00, 15:15, 16:30, 17:45. Обратно от конечной «с/о Спутник» — в 8:15, 9:30, 9:30, 10:45, 10:45, 12:00, 15:15, 16:30, 17:45, 19:00.

Автобус № 99 «ВГТЗ — Дамба» курсирует каждый день, кроме понедельника, по одному расписанию: отправление от остановки «ВГТЗ» в 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00. В обратном направлении от конечной «Дамба» — в 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Фото из архива ИА "Высота 102"

Далее
Транспорт
28.04.2026 10:17
Транспорт 28.04.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.04.2026 14:36
Транспорт 23.04.2026 14:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.04.2026 15:35
Транспорт 19.04.2026 15:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.04.2026 12:12
Транспорт 19.04.2026 12:12
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.04.2026 19:17
Транспорт 13.04.2026 19:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.04.2026 20:06
Транспорт 10.04.2026 20:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.04.2026 08:53
Транспорт 09.04.2026 08:53
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.04.2026 20:49
Транспорт 08.04.2026 20:49
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.04.2026 13:07
Транспорт 08.04.2026 13:07
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.03.2026 21:21
Транспорт 24.03.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.03.2026 17:27
Транспорт 23.03.2026 17:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.03.2026 14:57
Транспорт 18.03.2026 14:57
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.03.2026 06:30
Транспорт 18.03.2026 06:30
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.03.2026 11:30
Транспорт 16.03.2026 11:30
Комментарии

0
Далее

15:20
«Всё дно в тушках»: под Волгоградом на реке Лиске из-за урагана произошёл мор 213 тыс. карасейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
Виновников нефтяного загрязнения обязали выплатить в казну Волгограда 87 млн рублейСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области заведующая детсадом устроила на работу родственную «мертвую душу»Смотреть фотографии
13:52
Вдова фронтовика из Ингушетии добилась в Волгограде выплаты «президентских»Смотреть фотографии
13:26
Природные парки Волгоградской области открывают турсезонСмотреть фотографии
13:21
Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апрелеСмотреть фотографии
12:54
«Работаем на тех же участках»: в Светлоярском районе продолжаются поиски попавшего в шторм рыбакаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде с 1 мая дачные автобусы перейдут на летний режим работы: расписаниеСмотреть фотографии
12:04
Плату за парковку в центре Волгограда отменят на шесть днейСмотреть фотографии
11:45
«Такого еще не видел!»: в Волгограде схватка крысы и вороны за территорию попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Приговор по делу об убийстве судьи Василия Ветлугина огласят в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
Волгоградцам рассказали о новых законах, вступающих в силу в мае 2026 годаСмотреть фотографии
11:00
Заметили среди сотен лиц: в Волгограде на вокзале нашли ушедшего из дома пенсионераСмотреть фотографии
10:42
2000 флагов украсили улицы Волгограда перед 9 МаяСмотреть фотографии
10:28
Вратарь «Ротора» Никита Чагров назван лучшим игроком ФНЛ‑2025Смотреть фотографии
10:19
В Волгограде возьмут на контроль продажу и назначение БАДовСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде на площадке ЦПКиО пройдут антитеррористические ученияСмотреть фотографии
09:59
Мемориальную доску «лучшему мэру» откроют под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:58
Волгоградский суд пресек претензии банка к сестре погибшего участника СВОСмотреть фотографии
09:35
Геомагнитные возмущения подпортят волгоградцам подготовку к майским праздникамСмотреть фотографии
09:28
Под Волгоградом запретят посещение лесов из-за химобработки деревьевСмотреть фотографии
09:15
Россельхознадзор забраковал произведенное под Волгоградом куриное филеСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде готовят к закрытию один из старейших магазинов «Л’Этуаль»Смотреть фотографии
08:37
Волгоградская область присоединится к эксперименту с передвижными аптекамиСмотреть фотографии
08:06
В Волгограде изменились правила сдачи ЕГЭ: рассказываем о нововведенияхСмотреть фотографии
07:26
В Волгоградской области ликвидировали украинские беспилотникиСмотреть фотографии
06:59
От ротавируса до брюшного тифа: начавшийся паводок грозит волгоградцам серьезными болезнямиСмотреть фотографии
06:38
Мастер шиномонтажа рассказал, стоит ли спешить с «переобувкой» машин в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде задерживаются рейсы в Казань и КалининградСмотреть фотографии
06:04
В Волгоградской области отменили действовавший более семи часов режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
 