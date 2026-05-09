В Волгограде, на двое суток сменившем название на Сталинград, 9 Мая состоялся парад Победы. Среди почетных гостей парада на трибуне присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, бойцы СВО, всенародно любимый композитор и уроженка Сталинграда Александра Пахмутова.





Как сообщает ИА «Высота 102», парадным маршем по главной площади Сталинграда сегодня прошли: военнослужащие роты Почетного караула, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области, расчеты 20-ой гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием заместителя командира дивизии гвардии полковника Евгения Степанова, расчёт 255-го гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского Краснознамённого полка имени Шумилова, военнослужащие 333 отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона 37-ой отдельной Ордена Жукова железнодорожной бригады ЮВО, личный состав 28-й отдельной Ордена Жукова бригады РХБЗ Южного военного округа, личный состав 39-го полка РХБЗ 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, военнослужащие 33-го гвардейского орденов Красной Звезды, Александра Невского, Кутузова 3-й степени инженерно-сапёрного полка, расчет Донецкого высшего общевойскового командного училища, военнослужащие 163-го Нежинского Ордена Красной Звезды гвардейского танкового полка 150 мотострелковой дивизии, личный состав 133 бригады управления 8-й гвардейской общевойсковой армии.





Впервые принимал участие в параде на площади Сталинграда расчет 238-й гвардейской артиллерийской бригады 8-ой гвардейской общевойсковой армии во главе с командиром дивизиона майором Александром Канищевым. Продолжили шествие: военнослужащие 22-й отдельной Ордена Жукова бригады оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации, расчёты Главного управления МВД России по Волгоградской области, офицеров регионального управления МЧС России, Управления Федеральной службы исполнения наказаний, Главного управления Федеральной службы судебных приставов. Завершил прохождение парадных расчётов женский расчет Волгоградской академии МВД России.





В составе механизированной колонны прошли: легендарные Т-34, «Катюша», грузовики Газ-67 и Газ-69, 120-миллметровый полковой миномет образца 1938 года, мотоциклы, легендарные грузовики ЗИС-5 и другая техника времен ВОВ.

По площади Сталинграда прошел сегодня автомобиль повышенной проходимости УАЗ-469 с портретом Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР Иосифа Сталина. Продолжили движение советские военные полноприводные легковые автомобили Газ-67 с портретами военачальников Красной Армии, ковавших победу в Сталинградской битве.





Смотрите первый большой фоторепортаж в исполнении известного фотографа Геннадия Гуляева.

















































































Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»



