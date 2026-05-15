В Волжском конфликт из-за цветов на клумбе закончился дракой

Волжские полицейские задержали мужчину, который рвал цветы с клумбы, а потом избил жильца, сделавшего ему замечание. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, конфликт около одного из домов по улице Пушкина произошел 9 мая. 40-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал рвать цветы на клумбе около многоэтажки. Это не понравилось жильцам дома. Один из них сделал из окна замечание мужчине, на что он призвал его спуститься и выяснить отношения.