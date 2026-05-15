



По данным Волгоградстата, в период с 5 по 12 мая 2026 года на региональном рынке нефтепродуктов зафиксирован незначительный рост цен. Дизельное топливо прибавило 0,1%, а автомобильный бензин в среднем – 0,02%.

Согласно официальной информации, средняя цена литра дизельного топлива по состоянию на 12 мая составила в Волгоградской области 75,03 руб. Индекс изменения — 100,06% к уровню предыдущей недели (4 мая).

Стоимость бензина в целом выросла до 67,78 руб. за литр. Динамика по отдельным маркам:

АИ-92 – 63,97 руб. (+0,01%);

АИ-95 – 70,95 руб. (+0,02%);

АИ-98 и выше – 92,01 руб. (цена не изменилась).

Следующая актуализация данных Волгоградстатом запланирована на 20 мая.