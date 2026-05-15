Бастрыкин обратил внимание на дело об истязаниях ростовчанкой детей

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ростовским следователям подготовить ему доклад о ходе расследования уголовного дела фактам халатности и истязания. Как сообщает Привет-Ростов, в основе дела – истязание матерью собственных детей.

– Поводом для проверки стала информация, прозвучавшая в эфире федерального телеканала. По данным следствия, жительница региона ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей и систематически применяла к ним физическое и психологическое насилие, – передают журналисты Ростова-на-Дону.

Не исключается, что дети ростовчанки не получали еды и были ограничены в посещении образовательных учреждений. При этом органы опеки ранее не признали ситуацию в семье требующей дополнительного контроля.

Уголовное дело расследуется по статьям о халатности и истязании – проверка продолжается.

Фото: СК России