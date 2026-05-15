



В Центральном районе Волгограда 15 мая изменилась схема движения транспорта двум улицам – Пархоменко и Новороссийской. Как сообщает ИА «Высота 102», не все волгоградские автолюбители знали о нововведениях, а потому запрещающий проезд знак для многих стал полной неожиданностью сегодня.

За тем, как волгоградцы привыкают к очередному новшеству мэрии, наблюдал фотограф ИА «Высота 102».





Напомним, что о предстоящих изменениях схемы движения на двух улицах Волгограда мэрия предупреждала два дня подряд. Накануне дорожные рабочие нанесли на дорогах разметку, а к утру 15 мая вдоль проезжей части «выросли» и запрещающие знаки. Один из «кирпичей», в частности, появился на пересечении улиц Невской и Пархоменко.

Накануне ИА «Высота 102» сообщило о том, что односторонним движение на ул. Пархоменко стало в границах от Кубанской до Невской. На этом отрезке с 15 мая транспорту можно двигаться лишь по направлению к Комсомольскому мосту. В сторону Кубанской проезд по ул. Пархоменко запрещен.

– Не все водители видят запрещающий знак, тем более, если учесть, что поставили его аккурат на фоне яркого билборда. Не видят запрета и те, кто едет по крайней правой полосе и хочет по старинке свернуть направо. Конечно, другие водители сигналят, машут руками, но, как правило, невольные нарушители не понимают, чем вызван интерес к их персонам, – комментирует фотограф информагентства.





Нередко водители переходят на словесные перепалки, а догадавшись проехавшим «под кирпич» приходится срочно менять траекторию движения.

И Пархоменко и Новороссийская – обе весьма оживленные улицы в Центральной районе Волгограда. Однако проблем на Новороссийской, по которой чиновники направили встречный поток (из центра к Кубанской) сегодня во второй половине дня не наблюдалось. Единственное, водителям нужно быть предельно внимательными и рассмотреть все дорожные знаки и обновленную разметку.





Напомним, что по Новороссийской разрешен проезд лишь в сторону стадиона «Динамо» (от Невской к Кубанской), нарушение этого правила грозит водителям лишением прав.



