Полицейские задержали устроившего 9 мая резню у магазина волгоградца





В Волгограде полицейские сообщили о задержании 45-летнего мужчины, изрезавшего своего знакомого у магазина в Центральном районе. Инцидент произошёл 9 мая. В правоохранительные органы о произошедшем сообщили спасшие пострадавшего медики.

- 9 мая в одном из магазинов Центрального района подозреваемый встретил своего знакомого — 36-летнего волгоградца. Выйдя на улицу, в ходе общения между мужчинами произошел конфликт, который перерос в ссору. В разгар словесной перепалки подозреваемый достал нож и нанес оппоненту удар в область брюшной полости, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вспыливший волгоградец сам осознал содеянное, посадил знакомого в машину и отвёз в больницу. Впоследствии из медицинского учреждения виновник поспешил удалиться.

Отметим, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. За нанесение тяжкого вреда здоровью фигуранту может грозить до 10 лет тюрьмы. В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие ходатайствует перед судом об избрании для него меры пресечения.

