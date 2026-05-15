Бочаров презентовал программы развития муниципалитетов





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на пленарном заседании форума представительных органов муниципальных образований «Единство народов России как высший смысл патриотизма» представил программы развития муниципалитетов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, встреча прошла 15 мая в оборонно-спортивном лагере «Авангард» и собрала делегатов из 14 субъектов страны.

Глава региона передал делегатам книгу «Сталинград. Без срока давности» – издание, подготовленное по итогам судебного процесса, который признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков против мирного населения Сталинградской области.

Обращаясь к участникам, он также уделил особое внимание вопросам реализации программ развития территорий и приоритетных направлений 10-летней программы развития Волгограда.

– Волгоград мы рассматриваем не только как крупное муниципальное образование, как региональную столицу, но и как исключительно как центр агломерации всей Волгоградской области. В соответствии с этим выстраиваем свои планы развития всей Волгоградской области, в которые входят и региональные, и федеральные программы. Это дает синергетический эффект. Поэтому, когда мы говорим о развитии города Волгограда, мы, прежде всего, говорим о развитии всех муниципальных образований, – заявил губернатор.

Андрей Бочаров напомнил, что ранее комплексные программы были реализованы в других муниципальных образованиях, включая такие крупные города как Камышин, Урюпинск, Михайловка, Волжский.

Отдельно глава региона остановился на проектах, связанных с промышленностью, транспортно-логистической сферой, поддержкой молодежи и другими направлениями.

Напомним, двухдневная программа форума стартовала накануне, 14 мая, в Волгограде. Форум приурочен к Году единства народов России, объявленному Президентом Владимиром Путиным.





Фото администрации Волгоградской области



