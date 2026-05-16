



Сергей Кибальников попытается оспорить приговор за убийство судьи Василия Ветлугина. 15 мая Волгоградский областной суд зарегистрировал апелляционную жалобу осужденного. Согласно данным в картотеке суда, она будет рассмотрена до 27 мая 2026 года. Несколькими днями ранее, 12 мая, апелляционную жалобу также подал и защитник мужчины.

Напомним, в августе 2025 года Сергей Кибальников расстрелял федерального судью Василия Ветлугина из карабина «Сайга», после чего ножом отрезал половой орган. Инцидент произошёл в центре Камышина в разгар буднего дня и шокировал горожан. Впоследствии выяснилось, что на столь жестокий поступок фигуранта толкнула ревность.

Отметим, совершив преступление, Сергей Кибальников не пытался скрыться и ожидал приезда полиции на месте расправы. Судебный процесс над камышанином проходил в закрытом режиме в Волгоградском областном суде. 29 апреля 2026 года убийца был приговорён к 22 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 120 тыс. рублей. Также он должен компенсировать моральный ущерб родным погибшего. Решение суда на текущий момент в законную силу не вступило.

