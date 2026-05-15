Волгоградские дзюдоисты завоевали путёвки на финал Динамовской лиги





В Коврове (Владимирская область) завершились Всероссийские соревнования по дзюдо «Патриот», посвящённые празднованию Победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняли участие юноши и девушки в возрасте до 18 лет из разных регионов страны.

Представители волгоградского «Динамо» продемонстрировали высокий уровень подготовки и добились значимых результатов, обеспечив себе путёвки на финал Динамовской лиги, который состоится в Волгограде в ноябре 2026 года.

Бронзовыми призёрами соревнований стали три спортсмена. Ищенко Софья, выступавшая в весовой категории 63 кг, Архипова Анастасия (весовая категория 48 кг) и Глуховской Георгий (весовая категория 90+ кг) поднялись на третью ступень пьедестала.

Каждый из призёров провёл на татами по четыре схватки, одержав в трёх из них победы. Успешное выступление стало результатом целенаправленной работы под руководством тренеров Татьяны и Алексея Дьяконовых, которые сумели выстроить грамотную подготовку спортсменов к ответственным стартам.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград