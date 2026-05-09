ТМК опубликует истории ветеранов ВОВ на платформе «Трубник Онлайн» «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфик Парад, салют и Свет Победы: как в Волгограде отметят 9 Мая – программа Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача»

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

 Россиянин проштрафился на враждебных комментариях в соцсети
Жителя города Вольска Саратовской области суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за комментарии, которые он размещал в социальных сетях. Как сообщает ИА «СарИнформ», административное дело в отношении мужчины было...
 Склад, транспорт и дома повреждены в Ростовской области в результате удара ВСУ
Ростовская область пережила ночь атаки ракетами ВСУ. Как передает Привет-Ростов, губернатор области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале 8 мая опубликовал сводку о последствиях ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Разрушения...
«Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда

Общество 09.05.2026 07:02
Май и праздник Победы неотделим от головокружительного аромата сирени точно так же, как Новый год невозможен без ели, а 8 марта - без охапки тюльпанов. Как нежные кусты стали едва ли не главным цветущим символом Волгограда, расскажем в материале ИА «Высота 102».


Сказать, что сирень пришла в Сталинград лишь после окончания Великой Отечественной войны, было бы неверно. Растение, запах которого уже давно вшит в наш генетический код, из города на Волге и не уходило. Однако за время войны на многих улицах не оставалось даже камня...Что уж говорить про цветущие сады.

- Конечно, в городе были участки, где после Сталинградской битвы не уцелело ничего. Но ведь сохранились и царицынские здания, и довоенные постройки. Есть версия, что у дома по улице Ушакова и сейчас растет сирень, пережившая войну. А нарезать черенков — это самое простое, что можно сделать, чтобы украсить улицы и дворы, - рассказывает краевед, автор книги «Степная ботаника» Анна Степнова.


Запишите это! Вспомните!

Для тех, кто сегодня беспечен и молод –

Был раньше на Волге Сиреневый город,

С сиренью любил он вставать и прощаться,

В сирени тонули его танцплощадки,

В сирени, сирени, сирени, сирени

Где вечно звучат соловьиные трели

Елизавета Иванникова


О сирени, в начале мая заливающей город ароматом, который хочется вдыхать и сохранять в укромном уголке души, не раз вспоминали жители Сталинграда - как довоенного, так и уже восстанавливающегося после страшной битвы.

- Мы сажали деревца и кустарники. Мы все тут, что кругом сидит, это все старшеклассники, ну, не старшеклассники, а начиная с 5-го класса мы уже все сажали кустарники и деревца: тополя, вяз дурацкий завезли с какой-то страны дурацкой, сейчас их уничтожают уже. Вот это мы делали весной постоянно. Кто-то ямку делал, а мы бежали сюда, засыпали земли, по полведерка воды заливали. Это вот было постоянно. Запишите это. Вспомните! Это было не то что б принудительно, мы сами бежали. Весной и осенью. Все, что немножечко поднялось, это все за счет детей. Потому что никто не делал. Конечно, под руководством учителей, взрослых… Вся сирень эта наша, это наше детство. Еще были желтые розы. Раньше были, сейчас убрали, они как могильные. Но желтые розы были везде. Потому что воды было очень мало, а желтые розы держались. Мы вообще понятия не имели, что есть другие. Мы тюльпаны увидели, тую увидели, когда другие страны нам начали присылать, - написано в книге под редакцией М. Рыбловой «Дети и война. Сталинградская битва и жизнь в военном Сталинграде в воспоминаниях жителей города».


Сорта «Маршал Жуков» и «Капитан Гастелло»

Самые знаменитые сорта сирени вывел легендарный селекционер Леонид Колесников. Еще с детства растение настолько прочно засело в его сердце, что он не переставал экспериментировать, по крупицам собирая информацию у работников ботанических садов.

Участник Великой Отечественной войны, он часто называл новые сорта именами приблизивших победу воинов - «Капитан Гастелло» с закрученными как винты лепестками, «Маршал Жуков» и «Маршал Василевский». На улицах Волгограда наследие селекционера-самоучки в прямом смысле цветет и пахнет и по сей день. Выведенные им виды составляют и немалую часть коллекции регионального ботсада.


К слову, благоухающий вестник приближающегося Дня Победы волгоградцы уже давно истинным символом города, пережившего страшные испытания и возродившего мир.

- Есть много растений, которые волгоградцы могли бы назвать своими символами- тотемами, оберегами и талисманами: и абрикосы, и арбузы, и татарник, и чабрец, и полынь с ковылем... Но в городе самая любимая - сирень. И не только потому, что сталинградская сирень - это символ мира и победы, не только потому, что именно этими кустами начали озеленять город, восстанавливая после великой битвы. В первых числах мая улицу Мира заливает сиреневой пеной. Я так люблю это время... Почему-то именно сирень дает непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья, - рассуждает краевед. - Не так давно мы создали оригинальные женские платки, на которых написано «Волгоград- город сирени». А накануне подарили такой Александре Николаевне Пахмутовой. Надеюсь, он придётся ей по сердцу.


Фото Андрея Поручаева

