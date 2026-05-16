В Волгоградской области отменена беспилотная опасность





Утром 16 мая специалисты всё же сняли режим беспилотной опасности, объявленный ещё накануне на территории Волгоградской области. Соответствующую рассылку уведомлений в 06:11 через смс-сообщения и ведомственное приложение начало МЧС России.

Волгоградцы и гости региона теперь могут свободно выходить на открытые участки улиц и подходить к окнам.

Напомним, режим беспилотной опасности был объявлен в Волгоградской области 15 мая около 18:00. По данным мониторинговых каналов, опасность проникновения дронов в воздушное пространство региона существовала с ростовского направления. Отдельные БПЛА фиксировались в Задонье. При этом аэропорт Волгограда продолжает функционировать в обычном режиме.

Фото из архива ИА «Высота 102»