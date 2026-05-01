«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 Депутат оспорит национализацию ипподрома в Ростове
Защита депутата Бориса Юнанова оспорит в судах высшей инстанции решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства компаний ООО «Специализированный застройщик "Малюгина"» и ООО «Конкур». Как передает...
 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
Как в Москве? КСП Волгограда предложила мэрии внедрить резидентские парковочные разрешения

Транспорт 01.05.2026 13:54
01.05.2026 13:54


Контрольно-счётная палата Волгограда выступила с инициативой о запуске в центре города резидентских парковочных разрешений. Документ должен искоренить случаи, когда жителям многоквартирных массивов, обложенных со всех сторон платными парковками, приходится оплачивать стоянку собственных автомобилей.

В конце 2025 года ревизоры изучили практику властей по коммерциализации основных улиц в историческом центре города и с удивлением обнаружили, что муниципалитет взимает средства за парковку не только с работников офисов и туристов, но с жителей окрестных домов.

Заинтересовал специалистов неизбирательный подход властей, по которому платными оказались даже парковки у больниц, школ и реабилитационных центров.

- По итогу проверки отмечено отсутствие каких-либо льготных условий по оплате парковочных мест для граждан, проживающих непосредственно внутри зоны организации парковочного пространства, посетителей социально-значимых учреждений, — говорится в отчёте КСП Волгограда по итогу работы за 2025 год.

Решить проблему парковки у соцучреждений эксперты предложили за счёт строительства ранее обещанных мэрией бесплатных парковочных мест.

- Департаменту городского хозяйства совместно с МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда» предложено проработать вопрос финансирования организации перехватывающих парковок. В целях снижения социального напряжения принять меры по реализации компенсационных мероприятий, в том числе по сокращению продолжительности времени платной сессии на парковочных местах на один час и введению резидентских парковочных разрешений, — подчёркивается в документе.

Ранее, ещё в 2024 году, редакция сообщала о многочисленных жалобах жителей центра Волгограда, которые оказались лишены возможности бесплатно оставить автомобиль у своего дома. Тогда департамент городского хозяйства администрации Волгограда сообщал о намерении присмотреться к опыту Москвы и Санкт-Петербурга по внедрению льготных абонементов для жителей близлежащих домов.

- В настоящее время подготовлен и проходит стадию согласования проект муниципального нормативно-правового акта, предусматривающего приобретение по льготной стоимости парковочных абонементов для жителей домов, непосредственно прилегающих к зонам платных парковок, — рапортовали чиновники.

При этом тогда же муниципалитет подчёркивал, что к введению полностью бесплатных резидентских разрешений не готов.

Однако по прошествии двух лет ситуация не изменилась. Даже льготные абонементы для жителей домов так и не были внедрены. Вместо этого всем желающим было предложено приобрести абонементы на 90, 180 и 365 дней за солидную сумму — до 49,1 тыс. рублей в год.

Отметим, в КСП Волгограда пообещали проконтролировать ход выполнения выданных чиновникам предписаний и рекомендаций.

15:19
«Объяснить не могу»: в Волжском задержали похитителя пасхального «кулича»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:51
Волгоградцы посчитали расходы на шашлыки в маеСмотреть фотографии
14:17
Подвиг двух районов при защите Сталинграда увековечат на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
13:54
Как в Москве? КСП Волгограда предложила мэрии внедрить резидентские парковочные разрешенияСмотреть фотографии
13:08
В Волгограде 1 Мая отметили массовым запуском фонтановСмотреть фотографии
12:44
Под Волгоградом ищут перевозчика на «отказной» маршрут к селу ЦацаСмотреть фотографии
11:45
«От автомобиля ничего не осталось»: под Волгоградом засняли последствия жуткого ДТП на московской трассеСмотреть фотографии
11:12
«Балтика‑М» обыграла «Ротор‑М» благодаря спорному пенальтиСмотреть фотографии
11:02
Под Волгоградом водитель погиб после столкновения «ВАЗа» с иномаркойСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде за 32 млн рублей благоустроят территорию у храма Иоанна КронштадтскогоСмотреть фотографии
09:23
Фотовыставка к 80-летию Владимира Жириновского открылась в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:53
Отмечаем День весны и труда: куда пойти и чем заняться волгоградцам 1 маяСмотреть фотографии
08:06
В волгоградском ботсаду впервые расцвело тюльпанное деревоСмотреть фотографии
07:39
Украинские дроны обогнули Волгоградскую область ночью 1 маяСмотреть фотографии
07:13
Новый предмет «ДНК России» введут для волгоградских школьниковСмотреть фотографии
06:41
Опасную минералку «Джермук» запретили продавать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:17
В поезд «Волгоград-Грозный» врезалась ГазельСмотреть фотографии
05:58
Первомайский митинг пройдет в Волгограде около облсовпрофаСмотреть фотографии
21:43
Между майскими в Волгоград придет «оттепель» до +23 градусовСмотреть фотографии
21:03
В Волгограде осудили членов ОПГ, заработавших миллионы на невыданных кредитахСмотреть фотографии
20:45
Скончался именитый овощевод и Почетный житель Камышинского района Евгений МамулинСмотреть фотографии
20:37
В матче 32‑го тура «Арсенал» принимает «Ротор»: судейскую бригаду возглавит Данил КаширинСмотреть фотографии
20:05
Волгоград к 9 Мая переименуют в СталинградСмотреть фотографии
19:30
Кто не пощадил Кадина? Первые зацепки и путь к разгадке заказного убийства в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:18
Облкомздрав в два раза сократил время реагирования на жалобы бойцов СВОСмотреть фотографии
18:27
В селе под Волгоградом предотвратили распространение бруцеллезаСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде из-за репетиции парада Победы 2 и 5 мая перекроют центральные улицыСмотреть фотографии
17:20
«Замучались от аварийных отключений»: жители трех высоток в Волгограде потребовали ремонта худой крыши на подстанцииСмотреть фотографии
17:10
Обнаружена лодка, пропавшая с четырьмя рыбаками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
Запрет на въезд транзитных грузовиков вводят в Волгограде на майскиеСмотреть фотографии
 