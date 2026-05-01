



Контрольно-счётная палата Волгограда выступила с инициативой о запуске в центре города резидентских парковочных разрешений. Документ должен искоренить случаи, когда жителям многоквартирных массивов, обложенных со всех сторон платными парковками, приходится оплачивать стоянку собственных автомобилей.

В конце 2025 года ревизоры изучили практику властей по коммерциализации основных улиц в историческом центре города и с удивлением обнаружили, что муниципалитет взимает средства за парковку не только с работников офисов и туристов, но с жителей окрестных домов.

Заинтересовал специалистов неизбирательный подход властей, по которому платными оказались даже парковки у больниц, школ и реабилитационных центров.

- По итогу проверки отмечено отсутствие каких-либо льготных условий по оплате парковочных мест для граждан, проживающих непосредственно внутри зоны организации парковочного пространства, посетителей социально-значимых учреждений, — говорится в отчёте КСП Волгограда по итогу работы за 2025 год.

Решить проблему парковки у соцучреждений эксперты предложили за счёт строительства ранее обещанных мэрией бесплатных парковочных мест.

- Департаменту городского хозяйства совместно с МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда» предложено проработать вопрос финансирования организации перехватывающих парковок. В целях снижения социального напряжения принять меры по реализации компенсационных мероприятий, в том числе по сокращению продолжительности времени платной сессии на парковочных местах на один час и введению резидентских парковочных разрешений, — подчёркивается в документе.

Ранее, ещё в 2024 году, редакция сообщала о многочисленных жалобах жителей центра Волгограда, которые оказались лишены возможности бесплатно оставить автомобиль у своего дома. Тогда департамент городского хозяйства администрации Волгограда сообщал о намерении присмотреться к опыту Москвы и Санкт-Петербурга по внедрению льготных абонементов для жителей близлежащих домов.

- В настоящее время подготовлен и проходит стадию согласования проект муниципального нормативно-правового акта, предусматривающего приобретение по льготной стоимости парковочных абонементов для жителей домов, непосредственно прилегающих к зонам платных парковок, — рапортовали чиновники.

При этом тогда же муниципалитет подчёркивал, что к введению полностью бесплатных резидентских разрешений не готов.

Однако по прошествии двух лет ситуация не изменилась. Даже льготные абонементы для жителей домов так и не были внедрены. Вместо этого всем желающим было предложено приобрести абонементы на 90, 180 и 365 дней за солидную сумму — до 49,1 тыс. рублей в год.

Отметим, в КСП Волгограда пообещали проконтролировать ход выполнения выданных чиновникам предписаний и рекомендаций.

