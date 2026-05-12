Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфик

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

 Дмитрий Песков: СВО может остановиться в любой момент
Специальная военная операция на Украине может завершиться в любой момент, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, для этого Киеву необходимо принять ответственное решение. ...
 Рост продаж препаратов от импотенции зафиксирован на юге России
В Ростовской области специалисты зафиксировали рост продаж препаратов для лечения эректильной дисфункции. Как сообщает Привет-Ростов ссылкой на данные исследовательского агентства, по итогам 2025 года в Ростовском регионе было продано...
Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля

Сегодня, 12 мая, в Иловлинском районном суде Волгоградской области судья Вячеслав Пичугин огласил приговор главе района Ивану Гелю, который обвинялся в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия – гибель человека. Руководитель района признан виновным в предъявленном ему обвинении и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и запретом на данный период заниматься руководящие должности в органах власти. 

Также суд частично удовлетворил исковые требования родных погибшего Александра Переярина в рамках гражданского иска.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде для осужденного осталась прежней.

Как рассказал V102.RU представитель потерпевших Юрий Букаев, члены семьи Александра Переярина удовлетворены приговором в части признания главы района виновным. Однако их не устроило условное наказание, так что не исключено, что приговор будет обжалован.

Напомним, обвинение запрашивало для Ивана Геля лишение свободы на 6 лет в колонии общего режима. Позицию прокуратуры в части наказания Ивану Гелю разделяли и потерпевшие – родные погибшего при тушении ландшафтного пожара, произошедшего в августе 2022 года, начальника отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Александра Переярина. В то же время адвокат главы района Михаил Расстрыгин требовал оправдать своего подзащитного, утверждая, что произошедшее было несчастным случаем, а вины Ивана Геля в этом нет.

Между тем следствие и прокуратура считали, что гибель Александра Переярина стала следствием незаконного привлечения сотрудников администрации главой района к тушению пожаров. При этом это не входило в должностные обязанности чиновников. К тому же они не были оснащены необходимой экипировкой и не проходили соответствующего обучения. О фактах непосредственного руководства главой района тушением ландшафтных пожаров суду сообщали и некоторые свидетели. Сторона защиты главы района настаивала на том, что сотрудники администрации выезжали на пожары исключительно по зову сердца и гражданского долга.

Суд над главой района состоялся лишь со второго раза. Первый процесс вел судья Андрей Кузнецов, который не стал выносить приговор, обнаружив «недоработки» на этапе следствия и обвинительного заключения. Квалифколлегия привлекла его к дисциплинарной ответственности и утвердила его «непочетную» отставку. Ранее родные Александра Переярина и их представитель Юрий Букаев настаивали на переносе процесса за пределы региона, опасаясь влияния административного ресурса, однако суды всех инстанций им в этом отказали.

12.05.2026 17:09
12.05.2026 14:44
