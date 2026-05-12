Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля





Сегодня, 12 мая, в Иловлинском районном суде Волгоградской области судья Вячеслав Пичугин огласил приговор главе района Ивану Гелю, который обвинялся в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия – гибель человека. Руководитель района признан виновным в предъявленном ему обвинении и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и запретом на данный период заниматься руководящие должности в органах власти.

Также суд частично удовлетворил исковые требования родных погибшего Александра Переярина в рамках гражданского иска.



Мера пресечения в виде подписки о невыезде для осужденного осталась прежней.



Как рассказал V102.RU представитель потерпевших Юрий Букаев, члены семьи Александра Переярина удовлетворены приговором в части признания главы района виновным. Однако их не устроило условное наказание, так что не исключено, что приговор будет обжалован.



Напомним, обвинение запрашивало для Ивана Геля лишение свободы на 6 лет в колонии общего режима. Позицию прокуратуры в части наказания Ивану Гелю разделяли и потерпевшие – родные погибшего при тушении ландшафтного пожара, произошедшего в августе 2022 года, начальника отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Александра Переярина. В то же время адвокат главы района Михаил Расстрыгин требовал оправдать своего подзащитного, утверждая, что произошедшее было несчастным случаем, а вины Ивана Геля в этом нет.

Между тем следствие и прокуратура считали, что гибель Александра Переярина стала следствием незаконного привлечения сотрудников администрации главой района к тушению пожаров. При этом это не входило в должностные обязанности чиновников. К тому же они не были оснащены необходимой экипировкой и не проходили соответствующего обучения. О фактах непосредственного руководства главой района тушением ландшафтных пожаров суду сообщали и некоторые свидетели. Сторона защиты главы района настаивала на том, что сотрудники администрации выезжали на пожары исключительно по зову сердца и гражданского долга.

Суд над главой района состоялся лишь со второго раза. Первый процесс вел судья Андрей Кузнецов, который не стал выносить приговор, обнаружив «недоработки» на этапе следствия и обвинительного заключения. Квалифколлегия привлекла его к дисциплинарной ответственности и утвердила его «непочетную» отставку. Ранее родные Александра Переярина и их представитель Юрий Букаев настаивали на переносе процесса за пределы региона, опасаясь влияния административного ресурса, однако суды всех инстанций им в этом отказали.

