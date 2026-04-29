В Волгограде Сарептский путепровод готовят к укладке нового асфальта





В Красноармейском районе Волгограда подрядчик приступил к новому этапу обновления Сарептского путепровода. По информации городских властей, подрядная организация завершила демонтаж потрепанного временем железобетонного покрытия проезжей части и приступила к заливке нового основания.

- На второй половине Сарептского путепровода в Красноармейском районе Волгограда подрядная организация, ведущая капитальный ремонт искусственного сооружения, приступила к устройству нового бетонного выравнивающего слоя – его общая площадь составит более 5 тыс. кв. метров, - сообщили в пресс-службе мэрии.





Заливка происходит участками. Перед тем как обустроить плиту толщиной в 10 сантиметров, рабочие армируют её стальной сеткой. Для повышения прочности монолита используется механическая виброрейка которая уплотняет бетон.

Следующим этапом станет гидроизоляция залитых плит и укладка нового асфальтового покрытия.

В очереди у специалистов находится и обновление тротуаров, а также перильных ограждений.





Отметим, протяжённость Сарептского путепровода составляет 402 метра. На время капитального ремонта власти были вынуждены пустить автомобильный транспорт по двум не затронутым работами полосам. Ранее, в 2023 году, это направление моста уже было обновлено. Сдача второй половины путепровода запланирована на осень 2027 года. На эти цели из бюджета выделено 403 млн рублей.

Фото: Андрей Поручаев

