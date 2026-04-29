Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
В Волгограде Сарептский путепровод готовят к укладке нового асфальта

Транспорт 29.04.2026 16:27
29.04.2026 16:27


В Красноармейском районе Волгограда подрядчик приступил к новому этапу обновления Сарептского путепровода. По информации городских властей, подрядная организация завершила демонтаж потрепанного временем железобетонного покрытия проезжей части и приступила к заливке нового основания.

- На второй половине Сарептского путепровода в Красноармейском районе Волгограда подрядная организация, ведущая капитальный ремонт искусственного сооружения, приступила к устройству нового бетонного выравнивающего слоя – его общая площадь составит более 5 тыс. кв. метров, - сообщили в пресс-службе мэрии.


Заливка происходит участками. Перед тем как обустроить плиту толщиной в 10 сантиметров, рабочие армируют её стальной сеткой. Для повышения прочности монолита используется механическая виброрейка которая уплотняет бетон.

Следующим этапом станет гидроизоляция залитых плит и укладка нового асфальтового покрытия.

В очереди у специалистов находится и обновление тротуаров, а также перильных ограждений.


Отметим, протяжённость Сарептского путепровода составляет 402 метра. На время капитального ремонта власти были вынуждены пустить автомобильный транспорт по двум не затронутым работами полосам. Ранее, в 2023 году, это направление моста уже было обновлено. Сдача второй половины путепровода запланирована на осень 2027 года. На эти цели из бюджета выделено 403 млн рублей.

Фото: Андрей Поручаев

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгограда и области»

