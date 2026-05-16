В Волгоградской области на 12 часов растянулось ожидание атаки БПЛА





Волгоградская область провела ночь с 15 на 16 мая в ожидании атаки украинских БПЛА. Беспилотная опасность была введена накануне и продолжает действовать уже 12 часов. По данным мониторинговых каналов, опасность проникновения дронов в воздушное пространство региона существует с ростовского направления. Отдельные дроны фиксировались в Задонье.

При этом, несмотря на действие особого режима, аэропорт Волгограда Росавиацией не закрывался. Отправление и приём самолётов осуществляется по расписанию.

Напомним, предупреждения о беспилотной опасности начало рассылать МЧС России 18 марта в 18:12. Специалисты советовали жителям и гостям региона переместиться в безопасное место в квартире – коридор или санузел без оконных проёмов. Гражданам предписывалось сесть в проёме между двумя капитальными стенами, а также рекомендовалось воздержаться от использования лифта.

