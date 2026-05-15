



В дни, когда парковка машин становится болью большинства автомобилистов, из-за свободного уголка во дворе нередко разворачиваются нешуточные страсти. Пока одни пытаются «забронировать» место установкой самопальных столбиков, другие стремятся восстановить справедливость и «раскулачить» соседа, покусившегося на придомовую землю. Кто прав в подобных ситуациях, и реально ли выкроить себе участок для стоянки, разобрались с адвокатом Виталием Григорьевым.

С машиной – на выход

– Придомовая земля – общая долевая собственность всех жильцов дома, поэтому распоряжаться ею единолично запрещено, – уточняет Виталий Григорьев. – Кроме того, важно понимать, что внутридворовая дорога предназначена не только для ваших личных автомобилей, но и для проезда и маневров спасательной техники – скорой помощи, пожарной охраны, полиции, газовой службы, службы водоканала. Поэтому устанавливать заграждения, пусть даже на небольшую площадь, или гаражи – ракушки, во дворах нельзя.





Волгоградцев, решивших отгородить «от мира» отдельно взятый участок земли, могут привлечь к ответственности за его самовольное занятие. В этом случае размер штрафа напрямую зависит от того, определена ли кадастровая стоимость территории. Если она неизвестна, то водитель заплатит от 5 до 10 тысяч рублей. А вот при установленной сумме, штраф будет равняться 1-1,5 % от кадастровой стоимости, но не менее 5 тысяч рублей.

– Автомобилисты, самовольно установившие заграждения, не только заплатят штраф, но и уберут все препоны за собственный счет, – комментирует юрист.

Давайте жить дружно?

И все-таки закрепление конкретного места за конкретным водителем без его непосредственного выкупа – вовсе не утопия. Правда, для этого задавшемуся целью жильцу придется организовать собрание всех собственников квартир и убедить их в том, что ему действительно необходим участок для парковки. Если большинство соседей, включая владельцев магазинов на первых этажах, согласятся с аргументами «просящего», то с решением собрания ему предстоит обратиться в районную администрацию. Итоговое решение об установке шлагбаума или новой разметке должны принять именно там.





– Если согласия соседей нет, то автомобилистам стоит помнить – парковка на газонах и детских площадках запрещена. За нарушение правил они также рискуют заплатить штраф, – отмечает Виталий Григорьев. – К слову, самовольно убирать или ломать незаконно установленные заграждения также не стоит. Ваш шаг может быть расценен, как повреждение или уничтожение чужого имущества.

