Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

Квартиры в доме «Шурика» и лакшери-высотках в Москве: стал известен список арестованной недвижимости «бизнесдепутата» Короткова

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 Бастрыкин обратил внимание на дело об истязаниях ростовчанкой детей
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ростовским следователям подготовить ему доклад о ходе расследования уголовного дела фактам халатности и истязания. Как сообщает Привет-Ростов, в основе дела – истязание матерью...
 Волгоградцам объяснили, почему в магазинах не осталось российского картофеля
Запасы российского картофеля составляют более 1,3 млн тонн. При этом, как сообщает «Парламенсткая газета», торговые сети не спешат закупать отечественную сельхозпродукцию, отдавая предпочтения картофелю из Египта, КНР и Азербайджана....
Заплатят не только штрафы? Юрист – о том, чем заканчивается битва за парковку в забитых дворах Волгограда

В дни, когда парковка машин становится болью большинства автомобилистов, из-за свободного уголка во дворе нередко разворачиваются нешуточные страсти. Пока одни пытаются «забронировать» место установкой самопальных столбиков, другие стремятся восстановить справедливость и «раскулачить» соседа, покусившегося на придомовую землю. Кто прав в подобных ситуациях, и реально ли выкроить себе участок для стоянки, разобрались с адвокатом Виталием Григорьевым.

С машиной – на выход

– Придомовая земля – общая долевая собственность всех жильцов дома, поэтому распоряжаться ею единолично запрещено, – уточняет Виталий Григорьев. – Кроме того, важно понимать, что внутридворовая дорога предназначена не только для ваших личных автомобилей, но и для проезда и маневров спасательной техники – скорой помощи, пожарной охраны, полиции, газовой службы, службы водоканала. Поэтому устанавливать заграждения, пусть даже на небольшую площадь, или гаражи – ракушки, во дворах нельзя.


Волгоградцев, решивших отгородить «от мира» отдельно взятый участок земли, могут привлечь к ответственности за его самовольное занятие. В этом случае размер штрафа напрямую зависит от того, определена ли кадастровая стоимость территории. Если она неизвестна, то водитель заплатит от 5 до 10 тысяч рублей. А вот при установленной сумме, штраф будет равняться 1-1,5 % от кадастровой стоимости, но не менее 5 тысяч рублей.

Автомобилисты, самовольно установившие заграждения, не только заплатят штраф, но и уберут все препоны за собственный счет, – комментирует юрист. 

Давайте жить дружно? 

И все-таки закрепление конкретного места за конкретным водителем без его непосредственного выкупа – вовсе не утопия. Правда, для этого задавшемуся целью жильцу придется организовать собрание всех собственников квартир и убедить их в том, что ему действительно необходим участок для парковки. Если большинство соседей, включая владельцев магазинов на первых этажах, согласятся с аргументами «просящего», то с решением собрания ему предстоит обратиться в районную администрацию. Итоговое решение об установке шлагбаума или новой разметке должны принять именно там.


– Если согласия соседей нет, то автомобилистам стоит помнить – парковка на газонах и детских площадках запрещена. За нарушение правил они также рискуют заплатить штраф, – отмечает Виталий Григорьев. – К слову, самовольно убирать или ломать незаконно установленные заграждения также не стоит. Ваш шаг может быть расценен, как повреждение или уничтожение чужого имущества.

