



Завесу ночной жизни музеев приоткроют волгоградцам в субботу, 16 мая. Организаторы традиционной акции приглашают горожан и на настоящий бал, и на концерт с песнями Александры Пахмутовой, и на мистическую прогулку по «Дому с привидениями». Подробнее обо всем – в материале ИА Высота 102».

Музей-заповедник «Сталинградская битва»

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» главную тему акции «Родное» ассоциировали в первую очередь с творчеством Александры Пахмутовой. Самые известные песни поистине народного композитора, лишь недавно гостившей в Волгограде, споют артисты филармонии, солисты театра «Царицынская опера», а также студенты консерватории имени П.А. Серебрякова.

Еще одной точкой притяжения для поклонников истории станет новая выставка «Черные бушлаты» о подвигах сухопутных формирований, созданных на основе кадрового состава Военно-морского флота. Мероприятия начнутся в 19:00.





А вот в мемориально-историческом музее развернется настоящий бал. Да не просто бал, а бал в купеческом особняке! Его гостей встретят солисты театра эстрадной песни и народного ансамбля «Бабье лето». Волгоградцев, желающих попасть в своеобразную машину времени, ждут в музее с 18:00.

Волгоградский областной краеведческий музей

В теме «Родное» сотрудники Волгоградского краеведческого музея создали интересный микс, смешав сразу несколько эпох. Гаражный фест из современности, встреча у импровизированной юрты с монголами, предлагающими сыграть в золотоордынские игры с альчиками, – из прошлого.

В 18:00 мальчишек всех возрастов зовут на выставку ретротехники. Реставратор Алексей Никулин, ежегодно участвующий в параде Победы, покажет зрителям легенды из прошлого – мотоцикл М-72, автомобиль ГАЗ-69, армейский грузовик ГАЗ-63. В 18:15, а также в 19:15 ценителям военной истории предложат и необычный квест «Весточки минувшей войны». Вместе с «опытным ветераном Великой Отечественной», роль которого достанется одному из работников музея, горожане пройдут «курс молодого бойца» и даже «поучаствуют» в одном из ключевых сражений на Волге. Зашифрованные донесения, подлинники документов, старые фотографии и артефакты будут в полном распоряжении участников квеста по иммерсивной выставке «Сталинградский рубеж».





На «десерт» волгоградским гурманам – краеведам оставят концертную программу с играми, народными обрядами и хороводами. Старт насыщенной программе в краеведческом музее дадут в 18:00.

Музей ИЗО имени Машкова

В музее ИЗО имени Машкова в этом году – приятное и поистине долгожданное прибавление! Впервые акция «Ночь музеев» пройдет не только в основном и выставочном залах, но и в открытом в здании Царицынской пожарной команды музее Виктора Лосева. Здесь гостей встретят выставками «Сто друзей Виктора Лосева» и «Город. Очень личное», а также мастер-классами, экскурсиями, кинопоказами и даже дегустацией кофе и хлеба.





Внутренний дворик нового пространства тем временем превратится в «Подстанцию» - пройти в нее, к слову, можно будет совершенно бесплатно. За подъем на смотровую площадку каланчи, открывающую удивительную панораму на центр цветущего города, волгоградцам все же придется заплатить.

Билет придется купить и всем горожанам, желающим субботним вечером заглянуть в музей ИЗО имени Машкова.

Музей-заповедник «Старая Сарепта»

На юге Волгограда участников «Ночи музеев» будут ждать в Торговом доме Гольдбаха с фотозонами, мастер-классами, концертом и народной ярмаркой. Прогуляться по музею и самостоятельно осмотреть экспозицию волгоградцы смогут совершенно бесплатно. А вот для прохода на взрослые и детские экскурсии гостям акции предстоит купить входной билет.





Музыкальным сюрпризом от организаторов вечерней программы станет органный концерт в старинной кирхе. По уже сложившейся многолетней традиции для всех любителей мистики пройдут самые таинственные программы. В 20:00 горожанам покажут хранящие немало секретов «Подземелья Старой Сарепты», а спустя полчаса загадочное приключение продолжится в «Доме с привидениями».

Музей «Россия – моя история»

В музее «Россия- моя история» сосредоточатся на мастер-классах. Одним из самых ожидаемых событий вечера станет показ отечественной драмы «Командир», запланированный на 19:00.

Фото из архива V102.ru