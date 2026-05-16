 Бастрыкин обратил внимание на дело об истязаниях ростовчанкой детей
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ростовским следователям подготовить ему доклад о ходе расследования уголовного дела фактам халатности и истязания. Как сообщает Привет-Ростов, в основе дела – истязание матерью...
 Волгоградцам объяснили, почему в магазинах не осталось российского картофеля
Запасы российского картофеля составляют более 1,3 млн тонн. При этом, как сообщает «Парламенсткая газета», торговые сети не спешат закупать отечественную сельхозпродукцию, отдавая предпочтения картофелю из Египта, КНР и Азербайджана....
Бал в особняке, гаражный фест и прогулка по «Дому с привидениями»: как в Волгограде пройдет традиционная «Ночь музеев»

Завесу ночной жизни музеев приоткроют волгоградцам в субботу, 16 мая. Организаторы традиционной акции приглашают горожан и на настоящий бал, и на концерт с песнями Александры Пахмутовой, и на мистическую прогулку по «Дому с привидениями». Подробнее обо всем – в материале ИА Высота 102».

Музей-заповедник «Сталинградская битва»

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» главную тему акции «Родное» ассоциировали в первую очередь с творчеством Александры Пахмутовой. Самые известные песни поистине народного композитора, лишь недавно гостившей в Волгограде, споют артисты филармонии, солисты театра «Царицынская опера», а также студенты консерватории имени П.А. Серебрякова.

Еще одной точкой притяжения для поклонников истории станет новая выставка «Черные бушлаты» о подвигах сухопутных формирований, созданных на основе кадрового состава Военно-морского флота. Мероприятия начнутся в 19:00.


А вот в мемориально-историческом музее развернется настоящий бал. Да не просто бал, а бал в купеческом особняке! Его гостей встретят солисты театра эстрадной песни и народного ансамбля «Бабье лето». Волгоградцев, желающих попасть в своеобразную машину времени, ждут в музее с 18:00. 

Волгоградский областной краеведческий музей

В теме «Родное» сотрудники Волгоградского краеведческого музея создали интересный микс, смешав сразу несколько эпох. Гаражный фест из современности, встреча у импровизированной юрты с монголами, предлагающими сыграть в золотоордынские игры с альчиками, – из прошлого.

В 18:00 мальчишек всех возрастов зовут на выставку ретротехники. Реставратор Алексей Никулин, ежегодно участвующий в параде Победы, покажет зрителям легенды из прошлого – мотоцикл М-72, автомобиль ГАЗ-69, армейский грузовик ГАЗ-63. В 18:15, а также в 19:15 ценителям военной истории предложат и необычный квест «Весточки минувшей войны». Вместе с «опытным ветераном Великой Отечественной», роль которого достанется одному из работников музея, горожане пройдут «курс молодого бойца» и даже «поучаствуют» в одном из ключевых сражений на Волге. Зашифрованные донесения, подлинники документов, старые фотографии и артефакты будут в полном распоряжении участников квеста по иммерсивной выставке «Сталинградский рубеж».


На «десерт» волгоградским гурманам – краеведам оставят концертную программу с играми, народными обрядами и хороводами. Старт насыщенной программе в краеведческом музее дадут в 18:00.

Музей ИЗО имени Машкова

В музее ИЗО имени Машкова в этом году – приятное и поистине долгожданное прибавление! Впервые акция «Ночь музеев» пройдет не только в основном и выставочном залах, но и в открытом в здании Царицынской пожарной команды музее Виктора Лосева. Здесь гостей встретят выставками «Сто друзей Виктора Лосева» и «Город. Очень личное», а также мастер-классами, экскурсиями, кинопоказами и даже дегустацией кофе и хлеба.


Внутренний дворик нового пространства тем временем превратится в «Подстанцию» - пройти в нее, к слову, можно будет совершенно бесплатно. За подъем на смотровую площадку каланчи, открывающую удивительную панораму на центр цветущего города, волгоградцам все же придется заплатить.

Билет придется купить и всем горожанам, желающим субботним вечером заглянуть в музей ИЗО имени Машкова. 

Музей-заповедник «Старая Сарепта»

На юге Волгограда участников «Ночи музеев» будут ждать в Торговом доме Гольдбаха с фотозонами, мастер-классами, концертом и народной ярмаркой. Прогуляться по музею и самостоятельно осмотреть экспозицию волгоградцы смогут совершенно бесплатно. А вот для прохода на взрослые и детские экскурсии гостям акции предстоит купить входной билет.


Музыкальным сюрпризом от организаторов вечерней программы станет органный концерт в старинной кирхе. По уже сложившейся многолетней традиции для всех любителей мистики пройдут самые таинственные программы. В 20:00 горожанам покажут хранящие немало секретов «Подземелья Старой Сарепты», а спустя полчаса загадочное приключение продолжится в «Доме с привидениями».

Музей «Россия – моя история»

В музее «Россия- моя история» сосредоточатся на мастер-классах. Одним из самых ожидаемых событий вечера станет показ отечественной драмы «Командир», запланированный на 19:00.

