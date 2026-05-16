



В Волгоградской области появился второй именной избирательный участок. Решением регионального избиркома в Петровом Вале площадка в МКОУ СШ №31 будет носить имя Залевского Дмитрия Николаевича.

- Залевский Д.Н. был зачислен в резерв составов УИК в марте 2020 года, а с июня 2020 года по январь 2024 года занимал пост заместителя председателя участковой избирательной комиссии № 1906 Камышинского района Волгоградской области, - сообщили в пресс-службе региональной комиссии.

Позже волгоградец с активной гражданской позицией принял для себя решение – отправиться на фронт. Он погиб, выполняя боевые задачи. Указом Президента Российской Федерации ветеран был награжден орденом Мужества посмертно.

