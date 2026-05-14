С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

Волгоградцам объяснили, почему в магазинах не осталось российского картофеля

Федеральные новости 14.05.2026 20:46
Запасы российского картофеля составляют более 1,3 млн тонн. При этом, как сообщает «Парламенсткая газета», торговые сети не спешат закупать отечественную сельхозпродукцию, отдавая предпочтения картофелю из Египта, КНР и Азербайджана. В Госдуме предложили решение данной проблемы. 

Кто виноват? 

Несмотря на то, что рост ввоза импортной продукции снизился по сравнению с прошлогодними показателями, профицит российского картофеля является критическим для овощеводов. В свою защиту торговые сети пояснили, что традиционный поставщик для Европы - Египет - переориентировал свои поставки в пользу российского рынка и существенно снизил цены для его закупа, не оставив шанса для конкуренции российским производителям. 

— С позиции чисто коммерческого интереса поведение торговых сетей объяснимо — всегда выгодно купить товар по более дешевой цене, чтобы впоследствии продавать его с большей прибылью, — пояснил изданию первый заместитель председателя аграрного комитета Госдумы Владимир Плотников. 

При этом парламентарий подчеркнул, что данная политика сетей идет в разрез с прежними договоренностями, которые подразумевают соблюдения равных условий для отечественного сельхозпроизводителя

— Сегодня эти договоренности сетями не соблюдаются. И мы уже фиксируем последствия — с начала марта цена на картофель выросла почти на 20 процентов, — резюмировал Плотников.

В дальнейшем ситуация грозит продовольственной безопасности страны. Хотя российские аграрии способны обеспечить граждан всеми необходимыми культурами. 

Закон о продовольственной полке 

По мнению отечественных овощеводов, уже в ближайшем будущем данная ситуация может привести к массовым банкротствам хозяйств. По данной ситуации обратились с заявлением к продовольственному ретейлу представители Ассоциации КФХ и сельскохозяйственных кооперативов страны. 

— В АККОР настаивают, чтобы торговые сети выполняли свои ранее взятые обязательства по объемам закупок отечественного картофеля и овощей по законтрактованным в договорах ценам. Сегодня мы видим, что такие договоры по разным надуманным причинам сетями расторгаются, либо последующие закупки предлагаются на разорительных для крестьян условиях, — отмечает первый заместитель председателя аграрного комитета.

По словам депутата, стоит вернуться к временно отложенному законопроекту о «российской полке» продовольственных товаров в торговых точках ретейла. Вопрос будет обсужден уже на ближайшем заседании аграрного комитета. 

