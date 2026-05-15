МЧС предупредило волгоградцев о надвигающейся стихии 15 мая





Экстренное предупреждение выдало ГУ МЧС по Волгоградской области сегодня, 15 мая. Уже в течение ближайших часов некоторые территории региона окажутся во власти непогоды.

В период 17.00-18.00 ч. 15 мая и до конца суток пятницы, а также в течение суток 16 мая в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с.

Жителей региона просят соблюдать правила безопасности во время разгула стихии. Надо закрыть окна в помещениях, убрать автомобили подальше от деревьев и других конструкций. Если непогода застала вас на улице, держитесь подальше от шатких строений.



