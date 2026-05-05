Под Волгоградом отремонтируют соединяющую два района дорогу





В Дубовском районе Волгоградской области отремонтируют трассу «Зензеватка – Октябрьский – Усть-Погожье – Горная Пролейка». Накануне власти объявили о поиске подрядной организации, готовой привести в нормативное состояние участок в границах Усть-Погожинского сельского поселения.

В общей сложности специалистам необходимо будет уложить новое асфальтовое покрытие протяжённостью 5 километров. Кроме того, проектом предусмотрено восстановление водопропускных труб, установка барьерного ограждения, сигнальных столбиков, дорожных знаков и нанесение разметки термопластиком.

Также обновление охватит и прилегающую к проезжей части территорию. Здесь рабочим предстоит сформировать обочины.

На протяжении шести лет подрядчику придётся обеспечить гарантированное обслуживание верхнего слоя асфальта, в течение пяти лет – устранять дефекты барьерного ограждения и знаков. Восьмилетняя гарантия предусмотрена на водопропускные трубы.

Отметим, на этот ремонт 5-километрового участка дороги, обеспечивающей связь Дубовского и Ольховского районов, из бюджета выделен 131 млн рублей. Подрядчик должен быть отобран в середине мая. Работы должны быть завершены к 1 сентября 2026 года.

