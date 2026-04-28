В Волгограде экстренно ищут временного перевозчика на маршрут №6а





В Волгограде ЖК «Колизей» неожиданно лишился одного из немногих маршрутов общественного транспорта. Вчера многоквартирный жилой массив на границе Кировского и Советского районов прекратила обслуживать маршрутка №6а «Санаторный – ТРЦ «Акварель» – Авиагородок». Информацию подтвердил перевозчик ООО «Галант».

- С понедельника мы данное транспортное направление не обслуживаем. Когда маршрут может возобновить работу, лучше уточнить в администрации, но вряд ли в ближайшее время это возможно, — рассказали в диспетчерской организации.

Напомним, как ранее сообщала редакция, бурно развивающуюся территорию до недавнего времени обслуживали маршрутки №70а, №31к и №6а. Только лишь по последнему маршруту ежедневно должны были работать не менее 30 автобусов малого класса, однако жильцы микрорайона сообщали, что в реальности не видят подвижной состав, а в редкие маршрутки в часы пик невозможно влезть. Сейчас же ситуация грозит ещё сильнее ухудшить транспортную доступность ЖК «Колизей» и микрорайона «Авиагородок».

В настоящее время городские чиновники экстренно пытаются исправить ситуацию с помощью назначения временного перевозчика. 27 апреля департамент городского хозяйства администрации Волгограда объявил о начале приёма заявок от желающих взять транспортное направление в обслуживание. Документы власти ожидают вплоть до 5 мая 2026 года.

Согласно размещённым материалам, коммерсантам, согласившимся взять транспортное направление в обслуживание, разрешат снизить количество подвижного состава на маршруте №6а с 30 единиц до 10 единиц малой вместимости, а работу транспорта организовать с 6:00 до 21:00.

Отметим, вот уже несколько лет жители ЖК «Санаторный» добиваются запуска автобусов большого класса вместимости, однако сталкиваются с непониманием властей. Последние, утвердив проект застройки микрорайона, почему-то заранее не подумали, что местная дорожно-транспортная сеть ограничивает возможность использования автобусов, а теперь под этим предлогом отказывают жителям в запуске полноценного транспортного сообщения.

