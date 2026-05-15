На ВолгаКалии стартовал конкурс профессионального мастерства – 2026





На Гремячинском горно-обогатительном комбинате состоялось торжественное открытие регионального этапа конкурса профессионального мастерства.

В церемонии приняли участие генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев, директор по персоналу Иван Коляда, директор по производственной безопасности Павел Могилёв и заместитель председателя профсоюзной организации ЕвроХим-ВолгаКалия Анна Юрьева.

– Конкурс профессионального мастерства – это не только возможность проявить свои навыки, но и отличный стимул для личного и профессионального роста. Уверен, что каждый из вас покажет высокий уровень подготовки и внесёт свой вклад в общее дело, – поприветствовал участников генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.





Директор по производственной безопасности Павел Могилёв провел «Минуту производственной безопасности» и напомнил собравшимся, что безопасность — это основа основ работы на предприятии.





В этом году конкурс приобрёл ещё больший масштаб. Количество номинаций увеличилось до двадцати. За звание лучших в своих профессиях поборются работники сильвинитовой обогатительной фабрики, рудника, железнодорожного цеха и цеха готовой продукции.





В финале церемонии всем конкурсантам вручили памятные подарки. Впереди участников ждут сложные испытания, а победителей — возможность представить комбинат на корпоративном уровне.









Фото, видео: Юлия Кирьянова

