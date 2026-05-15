



Волгоградстат 15 мая опубликовал информацию об изменении цен в Волгоградской области за неделю с 5 по 12 мая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на открытые данные, один из самых драматичных контрастов недели – в сфере туризма.

Так, согласно итогам проведенного статистиками мониторинга, стоимость поездки на Черноморское побережье России подорожала всего за неделю почти на 13% (12,9). Вероятно, это связано с началом высокого сезона и переориентацией туристов на внутренние курорты.

В то же время путевки в страны Юго-Восточной Азии упали для волгоградцев в цене на 4,4%. Проживание в дорогих 4-5-звездочных гостиницах подешевело на 3,5%.

Стоимость отдыха жителей Волгоградской области за неделю не изменилась, а в пансионатах отдохнуть можно дешевле, нежели неделей ранее.

